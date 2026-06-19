CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün acı günü: Annesi Huriye Bülbül son yolculuğuna uğurlandı
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 95 yaşında vefat eden annesi Huriye Bülbül, son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün annesi Huriye Bülbül'ün, bugün sabah saatlerinde yaşlılığa bağlı gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
KOCA CAMİ'DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Hayatını kaybeden Huriye Bülbül için aynı gün ikindi vakti Nazilli Koca Cami'de bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze namazı öncesinde cami avlusunda hazır bulunan Milletvekili Süleyman Bülbül, taziyeleri tek tek kabul etti.
SİYASET VE BÜROKRASİ DÜNYASI CENAZEDE BULUŞTU
Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze törenine; CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen katıldı.
Törende ayrıca çok sayıda partili, siyasi isim, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş da Bülbül ailesini yalnız bırakmadı.
EĞRİBOYUN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından Huriye Bülbül'ün tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Cenaze, dualar eşliğinde Eğriboyun Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
TAZİYE ÇADIRI KURULDU
Defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden Huriye Bülbül'ün evinin yer aldığı Yıldıztepe Mahallesi, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde taziye dileklerinin kabul edilmesi amacıyla bir taziye çadırı kuruldu. (DHA)