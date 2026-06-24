CHP Antalya'da görevden alma kararına tepki: Nail Kamacı'dan duygusal veda mesajı

Gençlik yıllarından itibaren sosyal demokrasi mücadelesi içinde yer aldığını belirten Kamacı, siyasi yaşamına SHP'de başladığını, CHP'nin 1992 yılında yeniden açılmasıyla birlikte mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Partinin iktidar olduğu dönemleri de, en zor günlerini de yaşadığını ifade eden Kamacı, "1999 yılında Meclis dışında kaldığımız dönemde de buradaydım. Umutsuzluğun büyüdüğü zamanlarda da, yeniden ayağa kalktığımız günlerde de partimin yanında oldum" dedi.

CHP örgütlerinde ilçe başkanlığı, milletvekilliği ve il başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Kamacı, hangi görevi üstlenirse üstlensin kendisini her zaman "CHP'nin sade bir üyesi ve emekçisi" olarak gördüğünü dile getirdi.

Görevden alınmasının ardından yaşanan gelişmelere değinen Kamacı, siyasette farklı görüşlerin olabileceğini ancak kırgınlıkların ve kişisel hesapların ortak mücadeleye zarar vermemesi gerektiğini söyledi. CHP'nin kendisi için yalnızca bir siyasi parti olmadığını vurgulayan Kamacı, "Bu nedenle bugün hissettiğim şeyin adı öfkeden çok hüzündür" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında birlikte çalıştığı il ve ilçe yöneticilerine, kadın ve gençlik kollarına, partililere ve destek veren demokratik kitle örgütlerine teşekkür eden Kamacı; emek ve demokrasi güçleri, sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte yürüttükleri mücadeleyi unutmayacağını belirtti.

Geride bıraktığı yıllara dönüp baktığında vicdanının rahat olduğunu ifade eden Kamacı, "Doğru bildiğimi söylemekten kaçınmadım, partimin ve örgütümün yanında olmaktan geri durmadım" dedi.

Kamacı, konuşmasını Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve değerlerine bağlılığının süreceğini vurgulayarak tamamladı.

Protesto yürüyüşüne çok sayıda CHP üyesi, ilçe yöneticisi, sendika temsilcisi, meslek odası yöneticisi ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Görevden alma kararına tepki gösteren partililer, örgüt iradesine sahip çıkacaklarını belirten sloganlar attı.