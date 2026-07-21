CHP ana muhalefetten düşüyor ama butlancı Gürsel Tekin gayet mutlu: Yük hafiflemiş

CHP Lideri Özgür Özel’in yeni parti kurulacağını açıklamasının ardından mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyum atanan Gürsel Tekin’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tekin, sosyal medya hesabından "Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri…" ifadelerini kullandı. Tekin’in mesajı, Özel ve beraberindeki milletvekillerinin CHP’den ayrılma hazırlığına yönelik butlan tarafından yapılan ilk yorumlardan biri oldu.

BUGÜN NELER YAŞANDI?

CHP’nin 2023’teki kurultayının “mutlak butlan” sayılmasıyla Özgür Özel ve yönetimi görevden alınmış, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Partinin başına atanmıştı. Kararın ardından CHP içinde başlayan tartışmalar, Özel ve beraberindeki milletvekillerinin yeni bir siyasi oluşuma yönelmesiyle yeni bir aşamaya taşındı.

Özgür Özel, bugünkü TBMM’de düzenlenen grup toplantısında CHP’ye veda ederek milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Toplantıya 74 il başkanı ile 80’den fazla milletvekili katıldı.

Özel, yeni oluşumun Meclis’te açık ara ana muhalefet partisi olacağını ve iktidar hedefiyle yola çıkacağını söyledi.

Yeni partinin kuruluşu için milletvekilleri ve il başkanlarıyla 22 Temmuz’da bir araya gelineceğini bildirdi.