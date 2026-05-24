CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan açıklama: Facebook yetkilerimiz kaldırıldı
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün Facebook erişiminde mevcut yönetimin yetkilerinin kaldırıldığı belirtildi.
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada; mevcut yönetimin örgütün resmi Facebook sayfası yetkilerinin, mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından göreve iade edilen yöneticiler tarafından kaldırıldığı belirtildi.
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı resmi Facebook sayfası yetkililerimiz, genel merkez kayyum yöneticileri tarafından kaldırılmıştır. İl başkanlığı Facebook sayfasından bundan sonra yapılacak olan paylaşımlar bizlere ait olmayacaktır, itibar etmeyiniz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız"
"AKP'YE HİZMET EDEN KILIÇDAROĞLU İLE SİYASET YAPMAYACAĞIM"
Öte yandan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Hasan Karadeniz; mutlak butlan kararı ile Genel Başkanlık görevine iade edilmeyi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.
Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye hizmet ettiğini savunan Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
"Ben CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, AKP’ye hizmet eden, halkın nefret ettiği Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ASLA siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."
