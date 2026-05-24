Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan açıklama: Facebook yetkilerimiz kaldırıldı

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan açıklama: Facebook yetkilerimiz kaldırıldı

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün Facebook erişiminde mevcut yönetimin yetkilerinin kaldırıldığı belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan açıklama: Facebook yetkilerimiz kaldırıldı

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada; mevcut yönetimin örgütün resmi Facebook sayfası yetkilerinin, mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından göreve iade edilen yöneticiler tarafından kaldırıldığı belirtildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı resmi Facebook sayfası yetkililerimiz, genel merkez kayyum yöneticileri tarafından kaldırılmıştır. İl başkanlığı Facebook sayfasından bundan sonra yapılacak olan paylaşımlar bizlere ait olmayacaktır, itibar etmeyiniz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız"
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan açıklama: Facebook yetkilerimiz kaldırıldı - Resim : 2
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama (24 Mayıs 2026)
Kılıçdaroğlu seçime kadar koltuğundan kalkmayacakmış! Planı TGRT temsilcisi anlattıKılıçdaroğlu seçime kadar koltuğundan kalkmayacakmış! Planı TGRT temsilcisi anlattı

"AKP'YE HİZMET EDEN KILIÇDAROĞLU İLE SİYASET YAPMAYACAĞIM"

Öte yandan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Hasan Karadeniz; mutlak butlan kararı ile Genel Başkanlık görevine iade edilmeyi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye hizmet ettiğini savunan Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Ben CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, AKP’ye hizmet eden, halkın nefret ettiği Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ASLA siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan Afyon Kemal Kılıçdaroğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro