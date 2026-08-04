Çerçeve Yasa'ya bir tepki de Yeniden Refah'tan: Öcalan biliyor ama biz bilmiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Suat Kılıç, İmralı Süreci kapsamında gündeme gelen 'çerçeve yasa' çalışmalarının şeffaf yürütülmemesine tepki göstererek yasanın referanduma sunulması gerektiğini ifade etti.

"Millet bilmiyor, milletvekilleri bilmiyor. Ancak DEM Parti biliyor, Abdullah Öcalan biliyor ama biz bilmiyoruz." diyen Kılıç, "Yasanın çerçevesi de belli değildir, çerçevenin yasası da belli değildir. Dolayısıyla çerçeve ve yasa, bir nevi yasasız çerçevedir." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı’nda devam eden MYK toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇERÇEVE VAR, YASA YOK"

Kılıç, İmralı Süreci'ne ilişkin kamuoyunun gündeminde olan “çerçeve yasa”ya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"‘Yasa’ diyoruz ama çerçeve var, yasa yok. İktidarın Meclis gruplarında çerçeve için imza açıldı. Sayın milletvekilleri şimdilik boş kâğıda imza atıyor. Bu imzalar, teklifin komisyona sevkinde kullanılacak. Ancak dediğim gibi, yasanın maddelerinden kimsenin haberi yok. Milletvekilleri neye imza attığını bilmiyor, millet de neye imza atıldığını bilmiyor. Çözüm süreci var, çerçevesi var ama yasası yok."

"ÖCALAN BİLİYOR AMA BİZ BİLMİYORUZ"

"Millet bilmiyor, milletvekilleri bilmiyor. Ancak DEM Parti biliyor, Abdullah Öcalan biliyor ama biz bilmiyoruz. Meclis’teki muhalefet partileri bilmiyor. İktidar milletvekilleri de neye imza attıklarını bilmiyor. Altına imza atılan, duvara asılan bu çerçevenin içi boştur. Bu muammaya destek vermemiz, belirsizliğe imza atmamız mümkün değildir. Yasanın çerçevesi de belli değildir, çerçevenin yasası da belli değildir. Dolayısıyla çerçeve ve yasa, bir nevi yasasız çerçevedir." diyen Kılıç değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Hem çerçeve hem de yasa hakkında millet ve muhalefet acilen bilgilendirilmelidir. Hep söylediğimiz gibi, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın ilk günden itibaren ifade ettiği üzere bu yasa, anayasa değişikliklerinde olduğu gibi referanduma götürülmeli ve aziz milletimizin desteği istenmelidir." (ANKA)