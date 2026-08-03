Çerçeve yasa için siyasi partilerle kritik temas: AKP teklif öncesi son görüşmeleri yaptı

AKP çerçeve kanun teklifinin milletvekillerini imzasına açtı ve yarın saat 17.00'ye kadar süre vererek tüm milletvekillerinin eksiksiz imzalamasını istedi. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermek amacıyla TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, taslak metnin paylaşılmayacağı ancak teklifin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

DEM PARTİ HEYETİYLE 2,5 SAATLİK GÖRÜŞME

Güler, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Faik Özgür Erol, Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ile yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda çerçeve kanun teklifine ilişkin son değerlendirmeler yapılırken, görüşmenin ikinci saatinde AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül toplantıdan ayrıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapmayan DEM Parti heyeti adına kısa bir değerlendirmede bulunan Meral Danış Beştaş, gazetecilerin soruları üzerine, "Sonuçta her şey basında yazıyor." demekle yetindi.

DEM Parti heyetinin ayrılmasının ardından Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile de bir araya geldi.

TASLAK METİN PAYLAŞILMADI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin içeriği hakkında bilgi vermek amacıyla TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle de görüştü.

Görüşmelerde taslak metnin paylaşılmayacağı, ancak teklifin kapsamına ilişkin bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

İlk görüşme HÜDA PAR heyetiyle gerçekleştirildi. Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın katıldığı toplantıya AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Şehzade Demir, teklif hakkında kendilerine bilgi verildiğini belirterek, edindikleri bilgileri parti yönetimiyle paylaşacaklarını söyledi.

BU HAFTA GENEL KURUL GÜNDEMİNE GELMESİ HEDEFLENİYOR

Partilerle yapılan temasların ardından çerçeve kanun teklifinin çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AKP'nin hedefi, teklifi kısa sürede Adalet Komisyonu'nda görüşerek bu hafta içinde Genel Kurul gündemine taşımak. Bunun için yarın yapılacak Danışma Kurulu toplantısında diğer siyasi partilerle uzlaşma aranacağı belirtiliyor.

10-12 MADDELİK TEKLİF, İKİ BAŞLIKTA TARTIŞILIYOR

10 ila 12 maddeden oluşması planlanan teklif üzerinde özellikle denetimli serbestlik ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğu hükümleri konusunda çalışmalar sürüyor.

AKP kaynakları, denetimli serbestlik ile hak yoksunluğunun birbirinden farklı düzenlemeler olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, denetimli serbestliğin cezanın infazına ilişkin mevcut mevzuatta zaten düzenlendiğini ve bu konuda yeni bir hak kaybının söz konusu olmadığını ifade ediyor.

HAK YOKSUNLUĞU SÜRELERİNDE DÜZENLEME GÜNDEMDE

Teklif kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan ve mahkûmiyet nedeniyle bazı hakların kullanılmasını geçici olarak engelleyen "hak yoksunluğu" hükümlerinde değişiklik yapılması planlanıyor.

AKP kurmayları, hak mahrumiyetlerinin hangi sürelerle uygulanacağı ve bu kapsamdaki kişilerin nasıl izleneceğine ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Ayrıca, mevcut düzenlemede infazın tamamlanmasının ardından üç yıl sonra talep edilebilen memnu hakların iadesi konusunda da sürelerin yeniden düzenlenmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.