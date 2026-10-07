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Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından ilk istifa haberi geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesi üzerine Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, görevlerinden istifa etti.

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Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından ilk istifa haberi geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından başkanvekilliği ve meclis birinci başkanvekilliği görevlerinden istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hazira ayında CHP’den ayrılmıştı. Katılacağı iddialarını kesin dille reddettiği Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) katıldı. Tugay'a rozetini, parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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Tugay’ın AKP’ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır görevlerinden istifa etti. Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından ilk istifa haberi geldi - Resim : 3

Yıldır, istifasını ilgili birimlere sunduğunu belirtti, "Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum" dedi.

Cemil Tugay, haziran ayında CHP’den istifa etmişti. Tugay’ın AKP’ye katılmasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde göreve değişikliklerinin de olması bekleniyor. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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