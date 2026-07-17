Büyükçekmece Belediyesi davasında 1 tahliye: Hasan Akgün'ün tutukluluğuna devam edilecek

Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

HASAN AKGÜN'ÜN TUTUKLULUĞUNA DEVAM EDİLECEK

Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanıklardan Atahan Bacınoğlu’nun ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederken, Hasan Akgün ile birlikte Ömer Kazancı, Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hasan Akgün hakkında, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Rüşvet', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları yer alıyor ve 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların hazır bulunduğu duruşmanın ardından mahkeme heyeti, dava sürecini 2 Eylül Çarşamba gününe erteledi. (DHA)