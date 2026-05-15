Büyük Birlik Partisi'nin kurultay tarihi belli oldu

Büyük Birlik Partisi delegeleri, 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Partiden yapılan yazılı açıklamada; parti genel merkezinde bir araya gelen BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) büyük kurultayın tarih ve yerini belirlediği ifade edildi.

BBP KURULTAYI 7 HAZİRAN'DA

Gelecek dönemin stratejilerinin ve yönetim kadrolarının şekilleneceği kurultay için MKYK üyelerinin tam mutabakat sağladığı belirtildi.

Toplantı sonrasında yapılan resmî açıklamada, BBP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Haziran Pazar günü ATO Congresium'da yapılacağı bildirildi. (AA)