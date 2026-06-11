Butlanın ihracını istediği CHP'li Başarır Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi

Butlan yönetiminin ihraç istemiyle hedef aldığı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert sözlerle yüklendi. Kararı tanımadıklarını söyleyen Başarır, “Beni ancak millet ihraç eder” diyerek kurultay çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ve ekibini “atanmış yönetim” olarak niteleyen Başarır, yaşanan süreci CHP’ye yönelik bir “kumpas” olarak değerlendirdi. Başarır, "Aslında vasi atanması gereken bir kişi, partimize vasi olarak atanmıştır. " dedi.

“BENİ ANCAK MİLLET İHRAÇ EDER”

CHP’li Ali Mahir Başarır, Genel Kurul’da Selçuk Özdağ’ın kendisine ihraç sürecini hatırlattığını söyledi.

Başarır, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Selçuk Özdağ geldi genel kurulda, 'Geçmiş olsun' dedi. 'Ne oldu?' dedim. 'Seni ihraç ediyorlar' dedi. Dedim ki; 'Beni ihraç edemezler. Beni ancak millet, millet ihraç eder' dedim.”

“EN YETKİLİ KURUL KURULTAYDIR”

Başarır, CHP’de en yetkili organın kurultay olduğunu vurguladı. Parti Meclisi ve milletvekili grubunun da bu süreçte önemli yetkileri bulunduğunu belirtti.

Başarır şöyle konuştu:

“Değerli arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikle tabii ki milleti en tepeye koyarız. Ondan sonra yetkili kurullarımız vardır. En yetkili kurul Kurultaydır. Sonra PM'dir (Parti Meclisidir) ve daha sonra milletvekili grubudur.”

“PARTİ MECLİSİ DÜŞTÜ”

Kurultay delegelerinin büyük çoğunluğunun kurultay istediğini söyleyen Başarır, Parti Meclisi’nde yaşanan istifalara dikkat çekti.

Başarır, “Bakın, kurultay delegelerimizin %90'ı kurultay yapalım diyor. Bugün itibariyle Parti Meclisi düştü. 60 kişilik Parti Meclisi 29'a düştü, arkadaşlarımız istifa etti. O da bir kurultay sebebidir. Ve milletvekili grubunun %90'ı kurultay diyor. Buna rağmen direnen, saray tarafından kumandalanan bir kişi; millete, kurultaya, parti meclisi üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna karşı direnç gösteriyor. Ve bizleri, 9 arkadaşımızı ihraç edecekmiş.” dedi.

"VASİ ATANMASI GEREKEN BİR KİŞİ VASİ OLARAK CHP'YE ATANDI"

İhraç sürecini “kumpas” olarak nitelendiren Başarır, kararın kendilerini bağlamadığını söyledi.

Başarır, şunları kaydetti:

“Üzülerek söylemek isterim ki bu AKP ile birlikte işbirliği tarafından, işbirliği yapılarak bizlere uygulanan bir kumpastır. Aslında vasi atanması gereken bir kişi, partimize vasi olarak atanmıştır. Hukuku, parti tüzüğünü, meclis iç tüzüğünü hiçe saymıştır.”

Başarır, Kılıçdaroğlu ekibine de çağrıda bulundu:

“Ben yanındaki birtakım, bir avuç o arkadaşa sesleniyorum: Daha fazla suç işlemeyin. Millete kötülük yapmayın. Millet daha fazla sizden nefret etmesin. Gelin kurultayı toplayın. Sizler bizi ihraç ettiğinizi düşünürsünüz ama bu millet bizi ihraç etmez.”

SANATÇILARIN TEPKİLERİNİ HATIRLATTI

Başarır, sanatçıların Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepkilerine de değindi.

Başarır, “Bakın millet dedim, kurultay dedim, parti meclisi dedim, milletvekili grubu dedim. Bilim insanları, hukuk insanları, sanatçılar, barolar hepsi tepki koyuyor. Utanmıyor musunuz Sayın Zülfü Livaneli'nin 'Şarkımı kullanamazsın' açıklamasından? Utanmıyor musunuz Selda Bağcan'dan? Utanmıyor musunuz sevgili Edip Akbayram'ın ailesinden, Ayla Akkay'dan? Utanmıyor musunuz? Siz o duygunuzu bence çoktan yitirmişsiniz. Siz sunumunuzu Erkan Tan'a, Yavuz Bingöl'ün de şarkılarını alırsınız kullanırsınız. Ama millet sizden utanıyor, halk sizden utanıyor.” ifadelerini kullandı.

“86 MİLYON BİZİ BAĞLAR”

Başarır, kendilerini bağlayan iradenin halk ve parti üyeleri olduğunu söyledi.

Başarır şöyle devam etti:

“Bizi bağlayan, 9 arkadaşımızı ve bizleri bağlayan 86 milyondur, 2 milyon parti üyemizdir. O yüzden bu kararı tanımıyoruz. Bu kararı tanımayacağız. Bakın birazdan meclis açılacak. Neyi konuşmalıyız biz? Emeklinin, işçinin maaşını mı, ezilenleri mi, çiftçiyi mi, gençleri mi, intihar eden öğretmenleri mi? Kemal Bey'le Cumhurbaşkanının, AKP'nin bu partiye, Türkiye'nin birinci partisine yaptığı kumpası mı?”

“ÇEKİLİN TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEN”

Başarır, Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik açıklamasını daha da sertleştirdi.

Başarır, “O yüzden akıl diyorum, vicdan diyorum, hukuk diyorum. Çekilin Türkiye'nin önünden. Çekilin muhalefetin, bizlerin, bu ülkeyi seven insanların önünden. Eğer illa bir kurulu toplayacaksanız, illa bir yerde toplanacaksanız 1116 tane sarayın odası var, gidin orada işinize bakın. Artık bu partide, bu mecliste muhalefet olarak sizi hiç kimse kabul etmiyor.” dedi.

“ŞİMDİ SEN Mİ BANA ÖMÜR BİÇECEKSİN?”

CHP’de uzun yıllardır siyaset yaptığını belirten Başarır, Kılıçdaroğlu’na doğrudan seslendi.

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Bey utan! Kemal Bey utan, utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim. Evinin önündeki bankta oturma. Kızılay'daki bir bankta otur, Kuğulu Park'taki bankta otur bakalım millet sana ne diyor? Arkadaşlarımız, bizler bu partiye yıllarımızı verdik. Kemal Bey bu partide üye bile değilken Umut Akdoğan bu partide afiş, bayrak asıyordu. Kemal Bey bu partide yokken, 92 açılış kurultayında 17 yaşında ben bu partinin kurultayındaydım. Şimdi sen mi bana ömür biçeceksin?”

“YAPAMAZSIN, GÜCÜN YETMEZ”

Başarır, ailesinin geçmişinin CHP ile bağlı olduğunu belirterek, ihraç sürecine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Başarır, “Benim geçmişim, ailemin geçmişi 103 yıl bu partide. 103 yıl biz bu partide emek vermişiz. Darbeler bizi yıldıramamış. 80 darbesi bizi yıldıramamış. 80 darbesi bizi bu partiden, bu topraklardan uzaklaştıramamış. Sen mi uzaklaştıracaksın Kemal Bey? Yapamazsın, yapamazsın, yapamazsın! Gücün yetmez, çünkü millet bizim arkamızda.” diye konuştu.

“80 DARBECİLERİNDEN HİÇBİR FARKI YOK”

Başarır, Kılıçdaroğlu yönetimini “atanmış yönetim” olarak niteledi. Grup başkanvekillerine yönelik süreci de darbe girişimi olarak değerlendirdi.

Başarır, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Biz milleti, milletin ferasetini, isteğini yerine getiriyoruz. Halk seni o koltukta görmek istemiyor, millet istemiyor, kurultay delegeleri istemiyor. Grup, milletvekili grubu bizleri, genel başkanımızı grup başkanı ve grup başkanvekili olarak görüyor. İlk kez 80 darbesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekillerine darbe girişimi bu yönetim tarafından, sözde yönetim tarafından, atanmış yönetim tarafından yapılmıştır. 80 darbecilerinden hiçbir farkı yoktur bunların.”

“ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ BU”

Başarır, ihraç sürecinde tüzüğün işletilmediğini savundu. Disiplin sürecinin planlı şekilde yürütüldüğünü ileri sürdü.

Başarır, “Tüzüğe bakın tüzüğe. Bizim hakkımızda kararı PM verecekken 5 PM üyesini disipline vereceksin tedbirli olarak, orada sayıyı yakalayacağını düşünüp ihraç edeceksin bizi. Şeytanın aklına gelmez bu. Ama maalesef ki kafaları buna çalışıyor. 29 aydır devlet içerisindeki bir yapıyla bizlere bir komplo üretiyorlar. Planlı bir şekilde yapıyorlar. Bir tarafta sosyal medya trolleri, bir tarafta -sizleri tenzih ediyorum- bazı havuz medyasına bağlı televizyon kanalları, spikerler ve yargıyı da arkasına alarak Amerikan filmlerini aratmayacak bir oyunu sergilediler.” dedi.

“BİZ BURADAYIZ”

Başarır, açıklamasının sonunda Kılıçdaroğlu’na bir kez daha tepki gösterdi.

Başarır, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kemal Bey, 13 yıldır bu koltukta oturdun. Bizleri göndermek için harcadığın çabayı AKP'yi göndermek için harcasaydın, kafa yorsaydın şu anda bu ülke bu durumda değildi. Ama senin derdin bu sistemi korumak. Bu sistemi yaşatmak. Saray sistemini yaşatmak, onun bir uzantısı olarak bizlere komplo kurmak. Biz buradayız. Ne milleti, ne bu güzel ülkeyi, ne de muhalefeti bırakmayacağız. Söyleyeceklerim bu kadar, sorularınız varsa cevaplandıracağım. Teşekkür ediyorum.”