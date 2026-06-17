Butlanın ihracını istediği CHP'li başkanlardan tepki: OHAL valisi misiniz
CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin ihracını istediği ilk başkanları karara tepki gösterdi.
Mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK; Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ile eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını; Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara, İzmir ve Kayseri il başkanlarının ise yönetimleriyle beraber görevden alındığını açıkladı.
Karara ihracı istenen il başkanlarından tepki geldi.
"OHAL VALİSİ MİSİNİZ"
CHP İstanbul Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Özgür Çelik, butlan yönetimine "OHAL valisi misiniz?" diyerek tepki gösterdi.
İki kez CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildiğini ve YSK'dan mazbata aldığını vurgulayan Çelik, "Partinin kurallarını, teamüllerini, tüzüklerini, yönetmeliklerini hiçe sayarak sanki bir OHAL döneminde bir OHAL valisi gibi 'Bunu buraya aldım, bunu buraya koydum' gibi uygulamalarla Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edilemez." dedi.
"BU ANLAYIŞ OTORİTER YAPILARA YAKIŞIR"
ihracı istenen bir diğer isim olan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bu anlayış Cumhuriyet Halk Partisi’ne değil, otoriter yapılara yakışır. Bizler, örgütümüzün hakkını savunduğumuz için, partimizin geleceğine sahip çıktığımız için, emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğumuz için suçlanamayız. Asıl sorgulanması gereken; yargı süreçleri sonuçlanmadan, parti tabanının iradesi hiçe sayılarak alınan dayatmacı kararlardır." dedi.
"BU KARAR AKP'NİN İŞİNE YARAR"
Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınan CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık ise il başkanlığı önünden yaptığı açıklamada şu tepkiyi gösterdi:
"Biliyorsunuz kurultay delegelerimizin imzalarını Genel Merkeze teslim ettik. Derhal olağanüstü kurultay yapılması için. Hemen ardından bize Ankara İl Başkanlığının da aralarında bulunduğu birkaç il başkanlığımızın görevinden alınması tıpkı butlan kararında olduğu gibi haksız ve hukuksuz bir uygulamadır. Böyle bir yetkileri yok aslında. Bu yetkileri olmadığı halde seçilmiş, kongresini tamamlamış, olağan kongreler sonucunda oluşmuş il yönetimimizi görevden almış olmalarının sadece bir açıklaması var: CHP'yi paralize etmek, gücünü düşürmek, parçalamak ve bölmek. Bu olsa olsa AK Parti iktidarının işine yarar. Bu CHP'nin seçmenini rahatsız eden bir uygulamadır. Biz partimize sahip çıkacağız sonuna kadar. Gelen varsa gelsinler bakalım nasıl alacaklar o partiyi, göreceğiz."