Butlanın ihracını istediği CHP'li başkanlardan tepki: OHAL valisi misiniz

Mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK; Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ile eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını; Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara, İzmir ve Kayseri il başkanlarının ise yönetimleriyle beraber görevden alındığını açıkladı.

Karara ihracı istenen il başkanlarından tepki geldi.

"OHAL VALİSİ MİSİNİZ"

CHP İstanbul Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Özgür Çelik, butlan yönetimine "OHAL valisi misiniz?" diyerek tepki gösterdi.

İki kez CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildiğini ve YSK'dan mazbata aldığını vurgulayan Çelik, "Partinin kurallarını, teamüllerini, tüzüklerini, yönetmeliklerini hiçe sayarak sanki bir OHAL döneminde bir OHAL valisi gibi 'Bunu buraya aldım, bunu buraya koydum' gibi uygulamalarla Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edilemez." dedi.

"BU ANLAYIŞ OTORİTER YAPILARA YAKIŞIR"

ihracı istenen bir diğer isim olan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bu anlayış Cumhuriyet Halk Partisi’ne değil, otoriter yapılara yakışır. Bizler, örgütümüzün hakkını savunduğumuz için, partimizin geleceğine sahip çıktığımız için, emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğumuz için suçlanamayız. Asıl sorgulanması gereken; yargı süreçleri sonuçlanmadan, parti tabanının iradesi hiçe sayılarak alınan dayatmacı kararlardır." dedi.

"BU KARAR AKP'NİN İŞİNE YARAR"

Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınan CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık ise il başkanlığı önünden yaptığı açıklamada şu tepkiyi gösterdi: