Butlanın görevden aldığı il başkanından rest: Bizim için onur madalyasıdır

Atanmış CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve il yönetimi görevden alındı. Yerine daha önce kısa süreli il başkanlığı görevinde bulunan Kazım Eliaçık atandı. Kararın ardından partililer ve il yönetimi örgüt binasında toplandı.

MYK KARARIYLA GÖREVDEN ALINDI

CHP MYK, Yozgat İl Örgütü'nün görevden alınmasına ve yerine Kazım Eliaçık'ın atanmasına karar verdi. Kararın ardından İl Başkanı Abdullah Yaşar ve yönetimi, örgüt binasında basın toplantısı düzenledi. Partililerin il binasında toplanarak durum değerlendirmesi yaptığı, geceyi binada geçirecekleri öğrenildi.

YAŞAR: KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR

Görevden alınan İl Başkanı Abdullah Yaşar, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Atanmış butlan yönetiminin MYK'sı yetkisiz, yok hükmündedir. Çünkü Parti Meclisi yoktur. Parti Meclisi istifa etmiş. Dolayısıyla MYK'ya yetki vermemiştir" dedi. Yaşar, Yozgat'taki parti başarısının "partinin başarısını istemeyen atanmışları rahatsız ettiğini" belirterek, "Seçilmiş Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı. Yaşar şöyle konuştu:

"Bugün Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak şahsım ve yönetimimi atanmış butlan yönetimi tarafından görevden alındığımız söylendi. Atanmış butlan yönetiminin MYK'sı yetkisiz, yok hükmündedir. Çünkü Parti Meclisi yoktur. Parti Meclisi istifa etmiş. Dolayısıyla MYK'ya yetki vermemiştir. Bu karar benim için, bizim için Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü için bir onur madalyasıdır. Yozgat'ta yapılan miting, Yozgat'ta yapılan başarı, partinin başarısını istemeyen atanmışlar rahatsız olmuşlardır."

PARTİLİLERDEN FOTOĞRAF PROTESTOSU

İl binasında toplanan partililer, il başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı panodaki Kazım Eliaçık'ın fotoğrafını ters çevirerek tepki gösterdi. Yaşar, yarın ilçe örgütleri ve partililerle bir araya gelerek kapsamlı bir açıklama yapacağını duyurdu.

(ANKA)