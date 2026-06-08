Butlancıların 'temyiz' başvurusu kurultay sürecini uzatacak mı? Eski Yargıtay savcısı açıkladı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" tartışmaları sürerken, Lütfü Savaş ve beraberindeki isimlerin yeniden temyiz başvurusuna hazırlandığı iddia edildi. Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise söz konusu başvuruların yargı sürecinin seyrini değiştirmeyeceğini savundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin devam eden hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Lütfü Savaş ve beraberindeki 7 kişinin, istinaf aşamasında bulunan dosya için yeniden temyiz başvurusunda bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Konuşulan iddialara göre, yapılacak yeni başvurunun dosyanın Yargıtay'a gönderilme sürecini uzatabileceği ve adli tatil nedeniyle yargı takviminin daha da sarkabileceği değerlendiriliyor.

"ETKİSİ OLMAYACAK"

Ancak eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, söz konusu temyiz girişimlerinin sürece etkisi olmayacağını belirtti. Eminağaoğlu, Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat tarafından açılan davaların hem yerel mahkemede hem de bölge adliye mahkemesinde reddedildiğini hatırlattı.

Eminağaoğlu'na göre, CHP Genel Merkezi'nin diğer beş dosyadaki temyiz başvurularından vazgeçerek bu kararların kesinleşmesini sağlaması halinde, ortaya çıkacak kesin hüküm nedeniyle Savaş ve Özkanat'ın yapacağı temyiz başvuruları sonuç doğurmayacak.

Reddedilen davalarda herhangi bir tedbir kararının bulunmadığına dikkat çeken Eminağaoğlu, Genel Merkez'in temyizden vazgeçmesi durumunda kesinleşen kararların infazının gündeme geleceğini ve bu nedenle olağan kurultay yolunun açılacağını ifade etti.

Bu durumda, Genel Merkez'in söz konusu temyizleri gerekçe göstererek süreçle ilgili yeni bir savunma geliştirmesinin hukuki dayanağının kalmayacağını savunan Eminağaoğlu, "Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat'ın temyiz başvuruları da aynı konuda kesin hüküm bulunduğu gerekçesiyle sonuçsuz kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Eminağaoğlu'nun açıklaması şöyle: