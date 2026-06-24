Butlancılardan gece yarısı operasyonu! "Çilingirle kapı kırıp il binasına girdiler"

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan il başkanlığı gerilimlerine Malatya da eklendi. Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Malatya İl Başkanlığı’na getirilen Hakan Satılmış ve yönetimi, gece saat 01.00 sıralarında il binasına girdi. Çilingir ile giriş anının karesini paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Butlan yönetimi tarafından Malatya İl Başkanlığına atananlar gece yarısı çilingirle kapı kırarak il binamıza girdiler." diyerek de tepki gösterdi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’ın tartışmalı bir şekilde butlan yönetimi tarafından görevden alınmasının ardından bu göreve atanan Satılmış’ın çilingir yardımı ile parti binasına girdi. Butlanın il ve parti binalarına kapı açtırarak ya da zorla girdiği olaylara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Satılmış, il binasını teslim aldıktan sonra yaptığı açıklamada, önceki yönetimi bir hafta boyunca beklediklerini söyledi. Süreci partilileri karşı karşıya getirmeden tamamlamak istediklerini savunan Satılmış, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Malatyalılar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer; önceki yönetimi tam bir hafta bekledim. Sükûnet içerisinde il binamızı teslim almak istedim. Ancak ne yazık ki karşı taraftan aynı sükûneti ve sağduyuyu göremedik. Partililerimizi karşı karşıya getirmemek adına bu gece il binamızı teslim aldım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapıları bütün Malatya’ya açılmıştır.

Artık örgütler milletvekillerinin veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer, örgütlerimizle ayağa kalkarak savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz. Hiç kimse yeise kapılmasın, Malatyalılar yeise kapılmasın. Örgütlerimizi çoğaltacağız, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kardeş bağıyla birleştireceğiz.

Bizim amacımız partimizi birleştirmektir. Bizim amacımız bölmek, parçalamak değildir. Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Malatya’da bir araya getireceğiz ve Malatya’da iktidarı sağlayacağız.

Hiç kimse, hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni esir alamaz. Hiçbir güç, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini kullanarak kendine rant sağlayamaz. Allah ve millet bizimle beraberdir. Cumhuriyet Halk Partililere yeni yönetim hayırlı olsun.”

“ÇİLİNGİRLE KAPI KIRDILAR”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ağbaba, Hakan Satılmış ve beraberindeki yönetimin il binasına gece yarısı çilingirle kapı kırarak girdiğini söyledi.

Ağbaba açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Butlan yönetimi tarafından Malatya İl Başkanlığına atananlar gece yarısı çilingirle kapı kırarak il binamıza girdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı baskınlarla, zorlamalarla, oldu bittilerle ele geçirilecek bir yer değildir. Sandıkta kazanamadıklarını, örgütte başaramadıklarını gece karanlığında çilingir marifetiyle elde etmeye çalışanlar CHP'nin kapılarını zorla açabilirler ama örgütün iradesini asla teslim alamazlar.

Bu görüntüler sadece CHP tarihine değil, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Malatya örgütümüz yalnız değildir. Partimizin emek veren neferleri de, üyelerimiz de bu dayatmaya boyun eğmeyecektir. Gece karanlığında kapı kırarak girdikleri o binadan, parti üyelerinin ve örgütün iradesi karşısında er ya da geç çıkmak zorunda kalacaklar."

BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası il örgütlerinde yaşanan gerilim daha önce İzmir ve Gaziantep’te de gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan MYK’sında alınan kararla CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmış, yerine geçmiş dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı.

İzmir İl Başkanlığı binasında gece saatlerinde arbede yaşanmış, butlan heyeti il binasına girmişti. Gümrükçü ve beraberindekilerin makam odasındaki CHP Lideri Özgür Özel fotoğrafını kaldırması ve ardından makam koltuğunda çektirdikleri fotoğraf sosyal medyada tepki toplamıştı.

Gaziantep’te de benzer bir olay yaşanmıştı. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, 20 Haziran’da yaptığı açıklamada, mutlak butlan kararının ardından başlattıkları Demokrasi Nöbeti’ne YKS nedeniyle ara verdikleri gece il başkanlığı binasının kapı ve kepenklerinin kırılarak içeri girildiğini duyurmuştu.