Butlana karşı İstanbul'un dört bir yanında demokrasi eylemi: Halkın dediği olur

CHP'ye yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği tartışmalı "mutlak butlan" kararına karşı yurttaşlar, bir kez daha İstanbul'un 39 ilçesinde bir araya geldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "CHP Halktır, halkın dediği olur" sloganıyla düzenlenen yürüyüşlerinin Kadıköy ayağı, Süreyya Operası önünden başladı.

Buradaki yürüyüşe katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın hukuksuz olduğunu belirterek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tam destek verdi.

Halk TV muhabiri Umut Taştan'a konuşan Çelik, yurttaşların "Hain Kemal" sloganları eşliğinde şunları söyledi:

"İlk gün bir şey söylemiştik; bu Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil, memleket meselesi, demokrasi meselesi, anayasal düzen meselesi demiştik. Tam da bu noktada bugün burada yine çok sayıda siyasi parti bayraklarıyla, flamalarıyla, yöneticileriyle aramızda. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendikalar, gençler, kadınlar, yurttaşlar aramızda ve hep birlikte sandığı Türkiye’nin önünden kaçırmaya çalışan, sandığı sembolik hale getirmeye çalışan bir anlayışa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün muhalefet kenetlenmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri kenetlenmiş durumda ve sandığı sembolik hale getirmeye çalışanların karşısında kararlı bir şekilde direnişimizi sürdüreceğiz. Amaçlarını biliyoruz; muhalefeti parçalamak istiyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi’ni parçalamak istiyorlar. Bu mesele CHP’nin iç meselesi değildir, bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içerisinde yaşadığı bir mesele değildir, bu mesele demokrasi ve anayasal düzen meselesidir. Bir tarafta ceberrut bir iktidara teslim olmuş, hırsı aklının önüne geçmiş bir avuç insan vardır, bir tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri vardır. Güçlü şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz, muhalefetle beraber kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisi ayaktadır."