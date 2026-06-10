Butlan yönetiminin ihracını istediği isimlerden peş peşe tepki

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini partiden ihraç etmek için adım attı.

Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından CHP'den ihracı istenen milletvekilleri karara tepki göstererek, söz konusu girişimin parti tüzüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

UMUT AKDOĞAN

İhracı istenen vekiller arasında yer alan Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bizi partiden atacaklarmış. Ah, ahhh… Ne cehalet yahu. Biz TBMM üyesiyiz. Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. Parti Meclisi kararı gerekir.

BURHANETTİN BULUT

Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:

Sarayın yargı kollarının atamasıyla koltuğa oturanlar, Sarayda AK’lananlar, Sarayın aklına “devlet aklı” diyenler, iktidarın diliyle konuşanlar, Genel Merkez’den burunlarını çıkaramayanlar ferman buyurmuş. Tedbirli olarak beni ve yol arkadaşlarımı disipline sevk etmişler. Butlancıların aldığı bu karar benim için onurdur. Biz Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde demokrasi, adalet ve iktidar mücadelemize başımız dik, vicdanımız rahat bir şekilde devam edeceğiz. Sizlerse CHP tarihinde, parti içi demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlar olarak utançla hatırlanacaksınız.

GÖKHAN GÜNAYDIN

CHP'li Gökhan Günaydın kararı katıldığı bir yayında öğrendi. Günaydın şu ifadeleri kullandı:

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatlarıyız, ben CHP'de her zaman ahlaktan, hukuktan yana görev yaptım. Akçalı ya da ahlaki eksikliğini gördüm diye söylesinler de alınlarını karışlayayım, Allah akıl fikir versin!

ENSAR AYTEKİN

CHP'li vekil Ensar Aytekin sosyal medya hesabından verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı: