Butlan yönetiminden İmamoğlu provokasyonu: Yerine Kılıçdaroğlu pankartı asılmak istendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan operasyonda partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bayrağı indirilerek yerine atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayrağı asılmak istendi.

''GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ENGELLENDİ''

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan operasyonun ardından CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Özimer paylaşımında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında nöbette olduklarını belirterek, CHP İstanbul İl Başkanlığı Başkanlığı'nın polis tarafından ablukaya alındığına dikkat çekti.

Özimer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''BURADAYIZ, İRADEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

An itibarıyla İl Başkanlığı binamızda asılı olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun pankartını çağrı heyeti ve destekçileri kaldırmıştır. Ancak biz buradayız; kaldırılan pankartı örgütümüzle birlikte geri astık! Halkın iradesine yönelik bu müdahaleye asla geçit vermiyoruz.

Çağrı heyeti çevik kuvveti davet etti. Arkadaşlarımız il binasına giremiyor. Giriş ve çıkışlar engellendi .

Biz üçüncü katta Nöbetteyiz!''