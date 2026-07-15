Butlan yönetimi Bilecik Kadın Kolları Başkanı'nı görevden aldı

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'in ardından Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal'ı da görevden aldı.

Gacal'ın yerine Tuba Gürses atandı.

BUTLAN YÖNETİMİ BİLECİK KADIN KOLLARI BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

Geçtiğimiz günlerde butlan yönetimi tarafından CHP Bilecik İl Başkanlığı'na atanan Kazım Yağmur ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine, Genel Merkezimizin bilgisi ve onayı doğrultusunda Sayın Tuba Gürses görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü, örgütünden, dayanışmasından ve halkıyla kurduğu güçlü bağdan gelmektedir. Kadınlarımızın ve gençlerimizin siyasette daha etkin, daha güçlü ve daha kararlı şekilde yer alması; partimizin geleceğe yürüyüşünde en önemli dayanaklarımızdan biridir.

Kadınlarımızın emeği, gençlerimizin enerjisi ve örgütümüzün kararlılığıyla Bilecik’te Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı, demokratik ve mücadeleci anlayışını daha da büyüteceğiz. Sayın Tuba Gürses’e yeni görevinde başarılar diliyor; kadınlarımızın ve gençlerimizin katkısıyla partimizin her kademesinde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." (ANKA)