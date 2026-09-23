Butlan sözcüsü Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri için bin dereden su getirdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadeleri eleştirilere neden olurken butlan CHP’sinden açıklama geldi. Sözcü Müslim Sarı, tartışma yaratan açıklamayı ‘siyasi suç’ ve ‘adi suç’ ayrımı üzerinden savunmaya çalıştı.

SUÇ AYRIMIYLA AÇIKLAMAYA ÇALIŞTI

Sarı, mevzuattaki suç kategorilerine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseten suç kabul edilen yani bizim mevzuatımıza göre şimdi bir adi suçlar var, bir de siyasi suçlar var. Şimdi bunlar ikisi de suç kapsamı içinde yalnız. Yani ikisi de ceza hukuku açısından suç kabul ediliyor. Bunun niye kabul edildiği ayrı bir tartışma. Yani Selahattin Bey örneğinde olduğu gibi, değil mi?"

Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamanın niteliğini kastettiğini iddia eden Sarı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şimdi orada kastedilen şey, siyaseten yapmış olduğu ve siyaseten suç kabul edilen bir eylemden dolayı değil, adi bir suç kabul edilen bir eylemden dolayı olduğu. Şimdi bir adi suçlar kategorisi var ya, işte rüşvet almak vesaire... Kastettiği şey o."

"BİRAZ YANLIŞ ANLAŞILMIŞ"

Sarı, suç kategorileri üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü:

"Tersine gelelim ama şimdi, o biraz yanlış anlaşıldı. Söylemeye çalıştığı şey o."