Butlan olmayı kabul etmemişti: Genç Osman Killik YENİ Parti'ye geçti

Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik, YENİ Parti'ye katıldı. Killik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından olası göreve gelme teklifini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

GENÇ OSMAN KİLLİK YENİ PARTİ'YE KATILDI

YENİ Parti'ye katılan Genç Osman Killik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partiye katıldığını duyurdu.

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in imzaladığı ilk üyelik formunun sahibi olma onuruyla bugün YENİ Parti’ye üye oldum." diyen Killik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yanımıza emeğimizi, Atamızın ideallerini ve güzel ülkemizi AKP karanlığından kurtarma hedefini alıp; ardımızda geçmişte inandıklarımızın ihanetini, yaşadığımız hayal kırıklıklarını ve gençlik yıllarımızı bırakarak yalnızca bir binayı, bir tabelayı ve bir logoyu terk ettik. Mücadelemiz, değiştirmek istediklerimiz aynı; yolumuz, partimiz YENİ. Hayırlı olsun."

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel - Genç Osman Killik

BUTLAN OLMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk döneminde CHP Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Genç Osman Killik, "mutlak butlan" kararının ardından mahkeme kararıyla eski görevine dönmeyi kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Kararın hemen ardından sosyal medya hesabından Özgür Özel ile fotoğrafını paylaşan Killik, şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP’yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP’nin üyeleri karar verir. CHP’nin Genel Başkanı atanmaz, seçilir.

Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım.

Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum."