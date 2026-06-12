Butlan MYK'sının perde arkası halktv.com.tr'de: Özgür Özel’e disiplin suçu ithamı

Özel Haber - Halktv.com.tr - Sibel Mazrek

Mahkemenin kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MYK toplantısı düzenlendi.

Toplantıda seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı görevini yürütmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği ortaya çıktı.

"Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır" kuralına uyulmaması disiplin suçuna girer.

Bizim en çok rahatsız olduğumuz konu ikili görüntü." ifadelerinin kullanıldığı butlan MYK'sında Özgür Özel'in disiplin suçu işlediği öne sürüldü:

"Bir partinin genel başkanını grupta konuşturmamak olur mu? Bayramlaşma programı ile aynı gün aynı saatte bayramlaşma çağrısı yapılıyor. Grup toplantısı yapmayacağını söyleyince açıklıyoruz, gelip ben yapacağım diyor. Bunlar çok açık disiplin suçu."

MYK'DA KONUŞULAN KONULAR İSE ŞU ŞEKİLDE

YDK’nın MYK talebini işleme alarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazdığı süreçte, pazartesi günü yeniden MYK toplanabileceği ancak gündemde yeni bir ihraç kararı ile Özgür Özel isminin bulunmadığı belirtildi.

Salı günkü grup toplantısı ve grup başkanvekillikleriyle ilgili bir kararın alınmadığı toplantıda, Parti Meclisi kararı doğrultusunda olağan kurultay sürecinin takvimlendirilmesi için MYK’nın çalışma başlatmasına karar verildi.

İstanbul’daki kongre sürecinde tecrübe edildiği üzere, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından imza toplanarak olağanüstü kurultayın da gündeme gelebileceği, bu durumun hukuki engelleri kaldıracağı ifade edildi.

Partinin seçime girememe riskine karşı mücbir sebep unsurunun geçerli olduğu ve konunun YSK temsilcisiyle değerlendirildiği aktarılırken, ihraç gerekçelerinin politik nedenlere dayanmadığı vurgulandı.

Bülent Tezcan’ın kurultay çağrısına yönelik "denesinler" yanıtı verilirken, diyalog ve iyi niyet girişimlerinin sonuçsuz kaldığı dile getirildi.

"Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır" kuralına uyulmamasının, bayramlaşma programlarında yaşanan çift başlılığın ve grup konuşmaları üzerindeki engellemelerin açık birer disiplin suçu oluşturduğu belirtildi.

Son olarak, illerle ilgili bir sürecin konuşulmadığı toplantıda, tabanın da talebi doğrultusunda partinin bu süreçten ancak bir kurultay ve net bir yol haritasıyla çıkabileceği ifade edildi.