Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Butlan ihracını istemişti: CHP'li başkanın parti üyeliği düştü

Butlan ihracını istemişti: CHP'li başkanın parti üyeliği düştü

CHP'de 'mutlak butlan' yönetiminin ihracını istediği il başkanlarından olan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Ayaz'ın parti üyeliği düşürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Butlan ihracını istemişti: CHP'li başkanın parti üyeliği düştü

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Eskişehir İl Başkanı Talat Ayaz'ın parti üyeliği düşürüldü.

"GÜN OLA DEVRAN DÖNE"

Hakkındaki tedbir kararı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP üyeliği düşürülen Ayaz, karara "Gün ola, devran döne..." diyerek tepki gösterdi.

Butlan ihracını istemişti: CHP'li başkanın parti üyeliği düştü - Resim : 1
Talat Ayaz'ın X paylaşımı (13 Temmuz 2026)
Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 7 il başkanını görevden aldıSon Dakika | CHP'de butlan yönetimi 7 il başkanını görevden aldı

BUTLANIN İHRAÇ TALEBİNE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından yönetimi ele alan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK, aralarında CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Ayaz'ın da bulunduğu çok sayıda il başkanını görevden almıştı. Ayrıca Ayaz, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

MYK'nın kendisi hakkındaki kararına Talat Ayaz, “Siz kim oluyorsunuz da beni ihraç ediyorsunuz?” diyerek 'mutlak butlan' yönetimine tepki göstermişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan CHP Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro