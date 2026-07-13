Butlan ihracını istemişti: CHP'li başkanın parti üyeliği düştü
CHP'de 'mutlak butlan' yönetiminin ihracını istediği il başkanlarından olan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Ayaz'ın parti üyeliği düşürüldü.
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Eskişehir İl Başkanı Talat Ayaz'ın parti üyeliği düşürüldü.
"GÜN OLA DEVRAN DÖNE"
Hakkındaki tedbir kararı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP üyeliği düşürülen Ayaz, karara "Gün ola, devran döne..." diyerek tepki gösterdi.
BUTLANIN İHRAÇ TALEBİNE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından yönetimi ele alan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK, aralarında CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Ayaz'ın da bulunduğu çok sayıda il başkanını görevden almıştı. Ayrıca Ayaz, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
MYK'nın kendisi hakkındaki kararına Talat Ayaz, “Siz kim oluyorsunuz da beni ihraç ediyorsunuz?” diyerek 'mutlak butlan' yönetimine tepki göstermişti.