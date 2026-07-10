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Butlan görevden almıştı! CHP Trabzon İl Başkanı'ndan açıklama: Bizim için onurudur

CHP'de mutlak butlan yönetimince görevden alınan Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, kararın kendileri için 'onur madalyası' olduğunu vurguladı.

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Butlan görevden almıştı! CHP Trabzon İl Başkanı'ndan açıklama: Bizim için onurudur

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK tarafından görevden alınan Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, hakkındaki karara ilişkin açıklama yaptı.

Mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınmanın kendisi için onu madalyası olduğunu vurgulayan Bak, CHP Lideri Özgür Özel'e tam destek verdi.

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"BİZİM İÇİN ONURUDUR"

"Bugün bu görevden alma, aylardan beri Trabzon'da adalet mücadelesi veren, demokrasi mücadelesi veren ve buradaki çocukların geleceği için gençlerimizin geleceği için mücadele veren bu örgütler için bugün yazılmış bir onur madalyasıdır bu alınma." diyen Bak şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman yol arkadaşlarımızı satmadık. Biz hiçbir zaman yola çıktığımız arkadaşlarımızı satmadık. Biz örgütlerimizin hür iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i satmadık. Biz uğruna bedel ödediği, bu ülkenin geleceği için uğruna bedel ödediği Ekrem İmamoğlu başkanımızı hiçbir zaman satmadık.

Onun için değerli arkadaşlarım, biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevi partisi için, ülkesi için ne yapması gerektiğini bilen bizler olarak hedefimizden asla ve asla vazgeçmedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin birinci partisi yapan kadrolar bu mücadeleyi daha da büyüterek inşallah iktidara hep birlikte gideceğiz. Hiçbir arkadaşımız moralini bozmasın. Hiçbir yol arkadaşımız motivasyonunu kaybetmesin. Bizler gençlik kollarından, kadın kollarına kadar ilçe yönetiminden, il yönetimine kadar ve genel merkezimizle birlikte bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz ve biz iktidar olacağız. Buradan Trabzon'dan bir kere daha söylüyorum." (ANKA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Trabzon Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu
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