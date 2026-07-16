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Halk TV Siyaset Burhanettin Bulut harcamaları paylaştı: Saray yine itibardan tasarruf etmedi

Burhanettin Bulut harcamaları paylaştı: Saray yine itibardan tasarruf etmedi

CHP'li Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için 2026'nın ilk 6 ayında harcanan miktarı açıkladı. Bulut'un paylaştığı verilere göre; 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşı Saray için 6 ayda harcandı.

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Burhanettin Bulut harcamaları paylaştı: Saray yine itibardan tasarruf etmedi
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, inşa edildiği andan itibaren pek çok tartışmaya konu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamalarını kamuoyu ile paylaştı.

Bulut'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; 2026 yılının ilk 6 ayında Saray için toplam 8 milyar 486 milyon 566 bin TL harcandı.

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"Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi!" diyen Bulut, Saray için harcanan 8 milyar 486 milyon 566 bin liranın; 302 bin 276 asgari ücretlinin ve 424 bin 328 emeklinin maaşına denk olduğuna dikkat çekti.

Burhanettin Bulut harcamaları paylaştı: Saray yine itibardan tasarruf etmedi - Resim : 2

"Saray dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı." diyen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı veriler şöyle:

  • Ocak: 1 milyar 850 milyon 432 bin TL
  • Şubat: 1 milyar 528 milyon 730 bin TL
  • Mart: 778 milyon 655 bin TL
  • Nisan: 1 milyar 734 milyon 487 bin TL
  • Mayıs: 1 milyar 746 milyon 290 bin TL
  • Haziran: 847 milyon 972 bin TL
Burhanettin Bulut harcamaları paylaştı: Saray yine itibardan tasarruf etmedi - Resim : 3
Burhanettin Bulut'un X paylaşımı (16 Temmuz 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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