Burhanettin Bulut harcamaları paylaştı: Saray yine itibardan tasarruf etmedi
CHP'li Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için 2026'nın ilk 6 ayında harcanan miktarı açıkladı. Bulut'un paylaştığı verilere göre; 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşı Saray için 6 ayda harcandı.
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, inşa edildiği andan itibaren pek çok tartışmaya konu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamalarını kamuoyu ile paylaştı.
Bulut'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; 2026 yılının ilk 6 ayında Saray için toplam 8 milyar 486 milyon 566 bin TL harcandı.
YÜZBİNLERCE EMEKLİNİN MAAŞINA DENK
"Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi!" diyen Bulut, Saray için harcanan 8 milyar 486 milyon 566 bin liranın; 302 bin 276 asgari ücretlinin ve 424 bin 328 emeklinin maaşına denk olduğuna dikkat çekti.
"Saray dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı." diyen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı veriler şöyle:
- Ocak: 1 milyar 850 milyon 432 bin TL
- Şubat: 1 milyar 528 milyon 730 bin TL
- Mart: 778 milyon 655 bin TL
- Nisan: 1 milyar 734 milyon 487 bin TL
- Mayıs: 1 milyar 746 milyon 290 bin TL
- Haziran: 847 milyon 972 bin TL
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi