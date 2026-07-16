Burhanettin Bulut harcamaları paylaştı: Saray yine itibardan tasarruf etmedi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, inşa edildiği andan itibaren pek çok tartışmaya konu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamalarını kamuoyu ile paylaştı.

Bulut'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; 2026 yılının ilk 6 ayında Saray için toplam 8 milyar 486 milyon 566 bin TL harcandı.

YÜZBİNLERCE EMEKLİNİN MAAŞINA DENK

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi!" diyen Bulut, Saray için harcanan 8 milyar 486 milyon 566 bin liranın; 302 bin 276 asgari ücretlinin ve 424 bin 328 emeklinin maaşına denk olduğuna dikkat çekti.

"Saray dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı." diyen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı veriler şöyle:

Ocak: 1 milyar 850 milyon 432 bin TL

Şubat: 1 milyar 528 milyon 730 bin TL

Mart: 778 milyon 655 bin TL

Nisan: 1 milyar 734 milyon 487 bin TL

Mayıs: 1 milyar 746 milyon 290 bin TL

Haziran: 847 milyon 972 bin TL