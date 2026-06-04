Böcek'in 950 bin euro iddiasına ilk yanıtı CHP'li Günaydın verdi! "Tutukladınız, mal varlığına çöktünüz..."

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP’li Gökhan Günaydın, tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in verdiği ek ifadeyi değerlendirdi. Günaydın, sürecin hukuki olmaktan çıkarıldığını savunarak Adalet Bakanı’nın daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Günaydın, Akın Gürlek'in Böcek’in ifade vereceğini söylemesinden birkaç ay sonra gelen bir ifade olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Arkadaşlar uzun hafızaya gerek yok. Kısa hafızayla meseleye bakmalıyız. Adalet Bakanı hakkında bir hukukçunun normal bir yaşamında edinemeyeceği kadar mal varlığını her türlü kanıtıyla beraber ortaya koyduğumuz günün ertesinde; Adalet Bakanı bu iddialara cevap vermek yerine, 'Zaten Antalya Belediye Başkanı'nın Manisa'da bir benzin istasyonunda Özgür Özel'le buluşması... Biliyoruz yakında Muhittin Böcek bunu itiraf edecek' dedi.

Soralım, bakın çok bağımsız bir gözlemci itibarıyla lütfen bakınız buna: Adalet Bakanı, Muhittin Böcek'in aylar sonra bu konuda bir ifade vereceğini nereden biliyordu? Nereden biliyordu? Adalet Bakanı bunu söyledi, Adalet Bakanı'nın söylediği günün bir gün öncesinde Muhittin Böcek duruşmaya çıktı, 'Bu konuda böyle bir şey söylemem, böyle bir şey olmadı' dedi. 2 Nisan tarihinde yazılı ifadesini kamuoyuyla paylaştı. 'Bugüne kadar çok aday oldum, hiçbirinde para vermedim. Bu konuda bana iftira atanlar şerefsizdir, alçaktır' dedi.”

Gürlek, "Muhittin Böcek anlatacak da zamanı var" demişti.

"ADAMI İFTİRAYA ZORLADINIZ"

Günaydın, Böcek’in ailesine yönelik işlemler ve mal varlığına el konulması üzerinden de iktidarı eleştirdi. Günaydın, sürecin baskı aracı olarak kullanıldığını savundu:

“Sonra adamın gelinini, oğlunu, şoförünü gözaltına aldınız, tutukladınız. Sonra mal varlığına çöktünüz. Ondan sonra hükmen tutuklu hale getirdiniz. Yani İlk Derece Mahkemesi karar verdi, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay karar verene kadar tutuksuz yargılanmaya devam etmek yerine 'Hayır, tutuklu yargılansın' dediniz ve adamı iftiraya zorladınız.”

"BÖCEK AKLINA GELDİKÇE YENİ İFADE Mİ VERİYOR"

Günaydın, Böcek’in birden fazla ifade vermesine de tepki gösterdi. İfadelerin yeterli görülmeyerek yenilerinin istendiğini öne süren Günaydın, şunları söyledi:

“Ayrıca bu iftiralar da tek partide olamadı. İftirasını yaptı, ifadesini verdi, 'Yetmez' dediniz, 'Bir tane daha ver'. 'Yetmez' dediniz, 'Bir tane daha ver'. Ne oluyor? Muhittin Böcek hatırlayamıyor, aklına geldikçe yeni ifade mi veriyor? Yoksa 'Bu da yetmez çıkmak istiyorsan hele bir kere daha... Şimdilik gelinini çıkartalım sonrasında bakalım mı?' deniyor?”

Günaydın, açıklamasının sonunda yargı süreçlerinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi. CHP’ye ve CHP Lideri Özgür Özel’e yönelik saldırıların farkında olduklarını belirtti:

“Arkadaşlar yargısal süreçler bu kadar kirletilemez. Ben hayatını uzunca bir süre ceza avukatı olarak geçirmiş olan bir insanım. Soruşturma, kovuşturma aşamalarını çok iyi bilirim, bu işler nasıl yürür çok iyi bilirim. Bu süreçleri kirletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Genel Başkanı'na yapılan saldırılar hepimizin bilinciyle ve aklıyla karşılayacağı şeylerdir. İftiralara karnımız tok.”