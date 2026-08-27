Bir 'kulis' haberinin sonsuz döngüsü! Erdoğan'ın yetkileri bakın kaçıncı kez 'neşterleniyor'

Türkiye, 2019’dan bu yana aralıklarla gündeme getirilen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyon” kulislerinin yeni bir turuna daha girdi. 7 yıldır düzenli yapılan onlarca kulis haberinin benzeri bu sene de yapılmaya başlandı. Bir süredir sessiz kalan “sistem değişiyor” haberleri, tanıdık başlıklarla yeniden servis edildi. Bu kez de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkilerinin sınırlandırılabileceği, Meclisin güçlendirilebileceği ve bakanların konumunun yeniden düzenlenebileceği öne sürülüyor.

İÇERİK HEP AYNI...

Kulis haberlerinin içeriği ise yıllardır büyük ölçüde değişmiyor. Meclisin denetim gücünün artırılması, bakanların milletvekilleri arasından seçilmesi, bakan yardımcılıklarının kaldırılarak müsteşarlık sistemine dönülmesi ve Cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin kabineyle paylaşılması gibi öneriler hemen her seferinde yeniden gündeme getiriliyor.

ASLA SOMUT ADIM YOK

Genellikle seçimlerden önce veya sonra servis edilen bu haberlerde, sistemin aksayan yönlerinin tespit edildiği ve kapsamlı bir değişiklik hazırlığı yapıldığı ileri sürülüyor. Ancak kamuoyunda beklenti yaratan kulisler, kısa süre sonra sessizce gündemden düşüyor. Benzer başlıklar bir sonraki yıl yeniden ortaya çıkarken bugüne kadar kamuoyuna açıklanmış somut ve kapsamlı bir çalışma bulunmuyor.

HER DEFASINDA AYNI SÖZLER...

Bu nedenle son haberler, yeni bir hazırlığın işareti olmaktan çok, yıllardır tekrarlanan bir siyasi iletişim döngüsünün devamı görüntüsü veriyor. Her defasında “Meclis güçlenecek” ve “Cumhurbaşkanının yetkileri azalacak” deniliyor ancak sistemin temel yapısını değiştirecek adımlar atılmıyor.

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür de bu tekrar döngüsüne dikkat çekti. Özgür, farklı tarihlerde ve farklı yayınlarda yer alan ancak neredeyse aynı içeriği taşıyan haberleri yan yana getirerek “Bir kulis haberinin sonsuz döngüsü...” sözleriyle durumu eleştirdi.

PEKİ HANGİ SİYASİLER DİLE GETİRİYOR? SARAY'A RAPOR SUNULDUĞUNU BİZZAT ARINÇ AÇIKLAMIŞTI

AKP kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini sert sözlerle eleştirip, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sistemin aksayan yönlerini belirleyen bir rapor hazırladığını açıklamıştı. Arınç, bu raporun özel olarak Saray'a sunulduğunu ifade etmişti.

SARAY DA İFADE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum geçtiğimiz temmuz ayında, "Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geliştirilmesi ve yetkinleştirilmesi gereken yönleri de vardır. Yeni anayasayla bu konuda ileri adımlar atılacağı öngörülebilir." demişti.

BAHÇELİ TOPA SEÇİM SİSTEMİ İLE GİRMİŞTİ

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye'nin 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir" demişti.

DERVİŞOĞLU'NUN DA TEK ŞARTI

“Yerel seçimlerle genel seçimlerin birlikte yapılabilmesi için iktidarın anayasa teklifi sunacağı yönünde iddialar var. Siz böyle bir anayasa teklifi gelirse destek verir misiniz?” sorusuna İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, 17 Mart'ta şöyle yanıt vermişti:

"Ben anayasayla ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter demokratik sisteme geçiş dışında hiçbir konuda masaya oturmam. Yani önümüze gelirler, parlamenter demokratik sistemi konuşalım derlerse anayasa için konuşuruz. Onun dışında İYİ Parti elbette ki Anayasa Komisyonu'nda görevini yerine getirir. Yani Anayasa Komisyonu'na girmemezlik yapamayız."