Bir belediye başkanı daha CHP'den Yeni Parti'ye geçti

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP'den istifa ederek Yeni Parti saflarına katılacağını duyurdu.

İSTİFA KARARI

Özgün, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partiyi kurmasının ardından seçmenlerinden siyasi geleceğine ilişkin sorular aldığını belirtti. Bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

'YENİ PARTİ'DE DEVAM EDECEĞİM'

Özgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurmasının ardından tabanımızdan ve seçmenimizden, münferit olarak da olsa, ne yapacağımıza ilişkin çok sık sorular geliyor. Bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı duydum. Halil İbrahim Özgün olarak siyasi hayatıma YENİ Parti'de devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm. Gerek demokrasiye gerekse katılımcı demokrasiye olan inancımız gereği tabanımızın, seçmenimizin ve çevremizin de sesine kulak vererek yola bu şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

(ANKA)