Berhan Şimşek'in kadına şiddetten uzaklaştırması varmış! "Şiddet uygulama riski bitmedi" deyip karar uzatıldı

Butlan CHP'sinde genel başkanlık görevinde bulunan Berhan Şimşek hakkında, 10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver’in başvurusu üzerine verilen uzaklaştırma kararının süresi uzatıldı. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, koruma tedbirlerinin 29 Haziran’dan itibaren iki ay daha uygulanmasına karar verdi.

Birgün'den Diren Deniz Sarı'nın haberine göre; Şanver, Nisan 2026’da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruma talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Şimşek hakkında iki aylık uzaklaştırma ve koruma tedbiri uygulanmasına hükmetti.

MAHKEME RİSK ARTTI DEDİ

Mahkeme, Şanver’in beyanlarını, dosyadaki belgeleri ve UYAP kayıtlarını değerlendirdi. Şanver’in “şiddete uğrama tehlikesinin devam ettiği” kanaatine varan mahkeme, tedbirlerin iki ay daha sürdürülmesine karar verdi.

Karara göre Şimşek, Şanver’e yönelik şiddet tehdidinde bulunamayacak, hakaret edemeyecek ve aşağılayıcı söz veya davranışlarda bulunamayacak. Şanver’in evine, iş yerine ve okuluna yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek.

Şimşek’in bulundurmasına izin verilen silahları kolluk kuvvetlerine teslim etmesine de hükmedildi. Mahkeme, tedbir kararlarının ihlal edilmesi durumunda zorlama hapsi uygulanabileceği uyarısında bulundu.

HAPİS TALEBİ YENİLENECEK

Şanver’in, tedbir kararlarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı zorlama hapsi başvurusu ilk derece mahkemesi tarafından reddedildi.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, ret kararını kaldırdı. Üst mahkeme, Şanver’in sunduğu ifade tutanakları ile diğer delillerin yeterince değerlendirilmediğine işaret etti.

Dosya, zorlama hapsi talebi hakkında yeniden karar verilmesi için İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne gönderildi.

Berhan Şimşek, İstinafın “mutlak butlan” kararının ardından CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “genel başkan yardımcısı” olarak görevlendirilmişti.