Beliz Özkan'dan Murat Ongun’un iddiasına yanıt

Avukat Beliz Özkan, Murat Ongun’un 30 Haziran tarihli İBB duruşmasında gündeme getirdiği iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özkan, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında hakkında yer alan iddialara yanıt verdi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Özkan, Ongun’u 27 Nisan 2025’te ziyaret ettiğini belirterek görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“27 Nisan 2025 tarihinde iyi niyet temennilerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek amacıyla yapmış olduğum sadece hâlihazırdaki siyasi iklim ve ortak tanıdıklarımıza ilişkin kısa bir sohbetten ibaret olan bu görüşme nezaket çerçevesinde gerçekleşmiş ve tokalaşmak suretiyle son bulmuştur (Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi kamera kayıtlarından da tespit edileceği üzere).”

Özkan, bu görüşmeden yaklaşık 1 yıl sonra Ongun’un kendisi hakkında şikâyette bulunduğunu belirterek, gerekli açıklamayı İstanbul Barosu’na yaptığını söyledi.

Özkan, Ongun’un beyanlarını reddederek şu açıklamayı yaptı:

“Beyanları iftiradan ibaret olup, bahsi geçen görüşmede para veya eşinin tahliyesi konusu hiçbir surette gündeme gelmemiştir.”

Açıklamasında Cüneyt Yakut’la herhangi bir vekillik ilişkisi olmadığını da belirten Özkan, “ilgili tarihlerin öncesi ya da sonrasında da herhangi bir telefon konuşmam veya yüz yüze görüşmem bulunmamaktadır” dedi.

Özkan, kullandığı telefon hattının HTS kayıtlarının incelenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması konusunda tereddüdü olmadığını söyledi.

Özkan, hesap kayıtları ve malvarlığını kamuoyuna sunmaya hazır olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Yine kamuoyuna sunmaya hazır olduğum hesap kayıtlarım ve malvarlığım incelendiğinde tüm hayatım boyunca bahsedildiği gibi bir pazarlığın asla parçası olmadığım da anlaşılacaktır.”

Özkan, açıklaması şöyle:

"Dün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında şahsım hakkında yer alan Murat Ongun'un iddialarına ilişkin açıklama:

Murat Ongun'un 30 Haziran tarihli İBB duruşmasında bahsettiği ziyaret;

27 Nisan 2025 tarihinde iyi niyet temennilerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek amacıyla yapmış olduğum sadece hâlihazırdaki siyasi iklim ve ortak tanıdıklarımıza ilişkin kısa bir sohbetten ibaret olan bu görüşme nezaket çerçevesinde gerçekleşmiş ve tokalaşmak suretiyle son bulmuştur (Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi kamera kayıtlarından da tespit edileceği üzere).

Bu görüşmeden yaklaşık 1 yıl sonra Murat Ongun'un mesnetsiz beyanlarla şahsımı şikâyet etmesi üzerine detaylı ve gerekli açıklama tarafımca İstanbul Barosu'na yapılmıştır. Beyanları iftiradan ibaret olup, bahsi geçen görüşmede para veya eşinin tahliyesi konusu hiçbir surette gündeme gelmemiştir.

Murat Ongun'un savunmasında adı geçen Cüneyt Yakut ile herhangi bir vekillik ilişkim olmadığı gibi, ilgili tarihlerin öncesi ya da sonrasında da herhangi bir telefon konuşmam veya yüz yüze görüşmem bulunmamaktadır. Uzun yıllardır kullandığım tek telefon hattımın HTS kayıtlarının incelenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması hususunda hiçbir tereddüdüm yoktur.

Yine kamuoyuna sunmaya hazır olduğum hesap kayıtlarım ve malvarlığım incelendiğinde tüm hayatım boyunca bahsedildiği gibi bir pazarlığın asla parçası olmadığım da anlaşılacaktır.

Hukuksuz yargılamalara konu pek çok siyasi davada mağdur vekili olarak bulundum ve tüm platformlarda muhalif tavrımdan ödün vermedim. Özellikle İBB soruşturması ve İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlara karşı ağır eleştirilerim sosyal medya paylaşımlarımdan da açıkça görülecektir. Kaldı ki, ziyaret ettiğim tek kişi Murat Ongun olmayıp İBB Soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan pek çok kişiyi ziyaret ettim ve iyi niyet temennilerimi ilettim. Ziyaretin gerçekleştiği günlerde Saraçhane mitinglerinde bizzat bulunarak sonrasında tutuklanan gençlere hukuki destek verdim.

Meslek hayatım boyunca her türlü hukuksuzluğun karşısında durdum. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da hukuksuzluklara karşı savaşmaya devam edeceğimi, bu konuya ilişkin tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla sunarım"

NELER OLMUŞTU?

İBB davasının Silivri’de görülen 59’uncu gününde, tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunma yapmıştı.

Ongun, savunmasında bazı kişilerin aileleri üzerinden baskı gördüğünü savundu:

“Bu soruşturmada insan hakları ihlalleri yapıldı. Murat Kapki etkin pişmanlık ifadesi verirken, yan odada eşi ile tehdit edildiğini söyledi. Eşi olmasa da benzer bir uygulama itirafçı Yakup Öner için de yaşanmış. Ailelerin içine bu kadar çekildiği başka bir soruşturma var mı bilmiyorum. Ekrem Başkan babası, oğlu, kayınbiraderi ile; Fatih Keleş oğlu, ağabeyi, yeğeniyle; ben eşim ve bacanağımla.”

Ongun, cezaevinde yaşadığını söylediği bir olayı da mahkeme heyetine anlattı. 26 Nisan 2025’teki ikinci dalga İBB operasyonunda eşinin gözaltına alınmasının ardından, ertesi gün cezaevinde avukat Beliz Özkan ile görüştüğünü belirtti.

Ongun, Özkan’ın kendisine, ortak tanıdıkları olduğunu söylediği Cüneyt Yakut, aracılığıyla “1 milyon dolar verilmesi halinde eşinin tutuklanmasının engellenebileceği” yönünde teklifte bulunduğunu iddia etti.

Ongun, görüşmeyi “Benim eşim suçsuz. Ayrıca böyle bir param da yok” diyerek bitirdiğini ve avukat Beliz Özkan hakkında İstanbul Barosu’na şikâyette bulunduğunu söyledi.