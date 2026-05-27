Bayramda işsiz bıraktıkları CHP emekçilerine tazminat da vermeyeceklermiş!

CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesinin ardından 24 çalışanın işine son verildiği, bazı çalışanların ‘kod-29’ gerekçesiyle tazminatsız çıkarıldığı öğrenildi. Böylece bayramda işsiz bırakılan emekçiler, tazminat alamayacak.

CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesiyle girilmesinin ardından partide toplu işten çıkarma yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinin, aynı gece 24 çalışanın işine son verdi.

Polis müdahalesi CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının girdiği, ilk işlemlerden birinin personel tasfiyesi oldu. Bu kapsamda, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP bünyesinde oluşturulan ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin de tasfiye edildiği belirtildi.

KOD-29 İLE İŞSİZ BIRAKTILAR

Sözcü'nün haberine göre; İşten çıkarılan 24 çalışanın büyük bölümünün, SGK mevzuatında eski adıyla ‘kod-29’ olarak bilinen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama” gerekçesiyle çıkarıldığı aktarıldı.

Bu gerekçenin çalışanların sicil dökümlerinde yer alması nedeniyle yeni iş başvurularında sorun yaratabildiği, ayrıca tazminat ve işsizlik maaşı gibi hakların alınmasını da engelleyebildiği ifade edildi.