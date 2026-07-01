Başkan şaşkınlığını gizleyemedi: Cumhur İttifakı ibadet alanı çözümüne ret oyu verdi

Didim Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında, Apollon Tapınağı çevresindeki caminin restorasyon nedeniyle tahliye edilecek olması üzerine geçici ibadet alanı oluşturulması için talep edilen yetki, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün camide tespit ettiği yapısal çatlaklar sebebiyle aldığı tahliye ve güçlendirme kararı, bölgede vatandaşların ibadetlerini sürdürebilecekleri geçici bir alan ihtiyacını doğurmuştu.

ÇADIR GİBİ GEÇİCİ ÇÖZÜMLER YERİNE ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye olarak tüm inançlara ve ibadet özgürlüğüne saygı duyduklarını belirterek, vatandaşların ibadetlerini çadır gibi geçici çözümler yerine daha güvenli, sağlıklı ve uygun koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla alternatif bir çözüm üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu kapsamda ilgili kurumla protokol yapılabilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülebilmesi için meclisten yetki talep edildi.

CUMHUR İTTİFAKI "RET" DEDİ, CHP YETKİYİ ALDI

Alınan oy çokluğu kararıyla birlikte Didim Belediyesi, Koruma Kurulu'nun tahliye kararı sonrasında ortaya çıkan geçici ibadet alanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilgili kurumlarla görüşme ve protokol süreçlerini yürütme yetkisini almış oldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, ibadet özgürlüğünün toplumun ortak değeri olduğunu belirterek, vatandaşların dini vecibelerini uygun koşullarda yerine getirebilmesine yönelik çözüm önerisinin mecliste ret oyu almasının kendisini şaşırttığını ifade etti. (ANKA)