Başarır: Milleti saray ve uzantılarından kurtaracağız

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlediği "Halk Buluşması" öncesinde açıklamalarda bulundu.

,Başarır, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Ben evimize, yurttaşlarımızın yanına geldik. Şükürler olsun ki sokağa çıkacak yüzümüz var. Bana soruyorlar hemşehrilerim, 'iyi misin' diye. 'Çok iyiyim' diyorum, kötü olanlar düşünsün. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek. Millet bizimle, yurttaşlarımız bizimle" dedi.

CHP Grup Başkanvekilliği görevinden uzaklaştırıldığını düşündüğünü ifade eden Başarır, "Beni sarayın ilamıyla CHP Grup Başkanvekilliği görevinden uzaklaştırıldığını düşünüyor. Hiç önemli değil" diye konuştu.

"KEMAL BEY, ŞURADA ÇAY İÇEBİLİR MİSİN?"

Vatandaşlarla rahat şekilde bir araya gelebildiklerini vurgulayan Başarır, "Biz milletin vekili olarak, bu partinin üyeleri olarak bu topraklarda huzurla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Başarır, "Ben Kemal Bey'e buradan soruyorum. Buraya gelebilir misin? Şurada çay içebilir misin? Ağabeyimin elini sıkabilir misin? Allah hiçbir siyasetçiyi bu duruma düşürmesin" dedi.

Başarır açıklamasını, "Bizim alnımız açık, başımız dik. Biz kazanacağız, bu milleti saray ve uzantılarından hep beraber kurtaracağız" sözleriyle tamamladı. (ANKA)