Bakırhan'dan süreç eleştirisi: En basit adımlar bile atılmıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında sürece dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında sözlerine sabah saatlerinde Başakşehir'de bir okulda yaşanan saldırıya değinerek başlayan Bakırhan, "Çocuklar arasında şiddet ve akran zorbalığına karşı kalıcı, önleyici programlar hayata geçirilmeli. Bu programlar eğitim sendikaları, aileler, öğrenciler ve uzmanlar ile birlikte kurulmalıdır. Çocuklara yönelik koruyucu ve geliştirici politikalar geliştirilerek yaşamsallıştırma sorumluluğunu taşıyan herkesin öncelikli görevi budur" dedi.

Bakırhan, daha sonra 6-8 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümüne değindi.

Bakırhan, "Yaşamını yitirten bütün yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Çok karanlık bir dönemdi. Yaşamını yitirien bütün vatandaşlarımızın faillerinin de bir an önce açığa çıkarılması gerektiğini tekrar belirtmek istiyorum. İnsanlar yaşamını yitirdi ama failleri ortada yok. Kimse oraya yoğunlaşmadı" diye konuştu.

DEMİRTAŞ’IN TUTUKLULUĞU...

Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan geçen 12 yıla rağmen davada bir hukuk garabeti hala devam ediyor. Arkadaşlarımız hala tutuklu. Bu sürece ve yerel mahkemenin vermiş olduğu karar rağmen tutuklu olmalarını kabul etmiyoruz. Artık özgürlüklerine kavuşması gerekiyor. Bunun hiçbir izahı yok.

Son günlerde bu ülkenin her hanesinde konuşulan bir meseleyle başlamak istiyorum. Günlerdir toplumun tamamı, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğundan, hırsızlığından birini konuşuyor. Bir yandan geçinemediği için hayatınba son veren emekliler, aile bütçesine katkı sağlamak için çalışıp yaşamını yitiren çocuklar var."

EN BASİT ADIMLAR BİLE ATANMIYOR

Konuşmasının devamında süreç hakkında açıklamalarda bulunan Bakırhan, şunları söyledi:

"En basit adımlar bile atılmıyor. Kayyum atanmış, bir süreç var. Bu kayyumlar için MGK'nin tespit kararını mı bekleyeceğiz. Biraz daha sahici, gerçekçi olmak gerekiyor. Bu mudur insanlara reva gördüğünüz? Açık söylüyorum. Cebimizin soyulmasına, irademizin gasp edilmesine, haklarımızın kullanılamaz hale gelmesine hayır diyoruz ve hayır diyeceğiz. Çağrımız açık. Basına yönelik sansüre ve yasaklara son verin. Halkın iradesine saygı duyun. Yasaklara son verin."

BASINA SANSÜR ELEŞTİRİSİ

Bakırhan, T24 ve Mezopotamya Ajansı’nın Kürtçe sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerine de tepki gösterdi.

T24’ün 17 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten Bakırhan, “T24’e erişim engeli getirildiği zaman ne yapmışlar biliyor musunuz? T24’ün 10 yıl içerisinde yapmış olduğu bütün haberleri takip etmişler. Ya T24’e 10 yıl, T24’ün 10 yıl öncesi haberlerini bu kadar titizlikle takip edeceğinize keşke vurgun yapan Borsa’yı, bu fonlarda vurgun yapan insanların hesaplarını bir ay kontrol edebilseydiniz. Muhalif olanın 10 yıl öncesine gidip ama vurgun yapanın bir gün öncesine gitmemek emin olun bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük ve haksızlıktır. Zannediyorlar ki insanlar bunları görmüyor” diye konuştu.

Bakırhan, “Bize, Eş Başkan Tülay Başkanımla bize bugüne kadar on binlerce hakaret, on binlerce tehdit, evlerimizin adresi, çocuklarımızın ismi, hangi okulda okudukları, hangi dersten kaç puan aldıklarını yazarak ailemizi tehdit edenlere bugüne kadar bir soruşturma açtıramadık. Ama düşüncesini ifade edene soruşturma açılıyor. Bu böyle olmaz, bu böyle gitmez, bu böyle doğru değil. Toplum bunu görüyor, bunu yemiyor. Biraz vicdanlı, biraz hakkaniyetli olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE OPERASYONLARI

Mersin’de üç belediyeye yönelik operasyon ile geçen cuma günü Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik operasyonu da gündemine aldı.

Bakırhan, “Aynı günlerde Mersin’de üç belediyeye yönelik operasyonda Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte 59 kişi gözaltına alındı; sanırım bugün tutuklandılar. Geçen cuma da Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Her gün bir belediye operasyonu yapılıyor” diye konuştu.

Bakırhan, iktidarın amacının insanların haber alma hakkını kullanmasını engellemek olduğunu savunarak, “Bunların derdi anlaşıldı. Neymiş dertleri? Bu ülkede insanların haber alma hakkını kullanmamasını istiyorlar. Neymiş dertleri? İnsanlar fonda dolandırılsın ama hakkını kullanmasın istiyorlar. Neymiş dertleri? Kadın katliamları konuşulmasın istiyorlar. Ama vallahi hepsini konuşacağız” dedi.

Bakırhan, “Bu haksızlıkları, bu ahlaksızlıkları bulunduğumuz geniş zeminlerde dile getirmeye devam edeceğiz. Masa vardiyasını, kadın katliamlarını, fon vurgunlarını, irade gasbını unuttuk değil, unutmayacağız ve bunları sürekli gündeme getireceğiz. Hem masada hem sokakta hem grup toplantılarında” diye konuştu.

Kayyım uygulamasına da tepki gösteren Bakırhan, “Bir süreç var. Belediye, belediye eşbaşkanlarının ismini söylüyorsunuz. E bu kayyumlar için Milli Güvenlik Kurulu’nun teyit ve tespit kararını mı bekleyeceğiz? Biraz inandırıcı olmak için, biraz bu sürece desteği artırmak için biraz daha sahici, biraz daha gerçekçi olmak gerekiyor. Çağrımız açık: Basına yönelik sansüre ve yasaklara son verin! Halkın iradesine saygı duyun ya! Mersin halkının iradesine saygı duyun” ifadelerini kullandı.