Bakırhan'dan 'çerçeve yasa' değerlendirmesi: Ne Türk kaybetti ne Kürt kaybetti 86 milyon kazandı

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrıyla başlayan ve adına "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte "Çerçeve Yasa" aşamasına gelindi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, söz konusu yasanın terör örgütü yöneticilerini kapsamayacağını belirterek önümüzdeki hafta TBMM'ye geleceğini duyurdu.

Yasanın bir an önce Meclis'e gelmesini beklediklerini vurgulayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu yasa her şey değil ama çok önemli bir aşamadır," derken, "Kimse muzafferlik havasına kapılmasın. Ne Türk kaybetti ne Kürt kaybetti, 86 milyon kazandı." şeklinde konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çeken Bakırhan, Türkiye'de yeni bir çözüm sürecinin konuşulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Acıları yeniden depreştirecek değil, acıların yeniden yaşanmaması için mücadele edeceğiz. Amed'in onuruyla Edirne'nin onurunu birlikte savunacağız. Siirt'in acısına da Trabzon'un acısına da saygı duyacağız. Umarım bu kez bu süreci ıskalamayız." dedi.

"MÜZAKEREYLE ÇÖZÜMÜ SAĞLAYACAK BİR SÜREÇ İÇİNDEYİZ"

"Bu yasayı küçümsememek gerekiyor. Bu yasa 50 yıllık acının, kanın, çatışmanın ve şiddetin ortadan kalkarak Kürt meselesinin demokratik ve hukuk zemine geçmesini sağlayacak bir yasadır. Kürt meselesini şiddet zemininden alarak diyalog ve müzakereyle çözümünü sağlayacak bir süreç içindeyiz." ifadelerini kullanan Bakırhan, Meclis'e gelecek yasanın terör eylemine karışmış, karışmamış gibi kategorik ayrımlar yapmaması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

"Yüreğinde ve aklında barışa inanan ve barışa gelmek isteyen hiç kimseye bu yasa kapıları kapatmamalıdır. Yasa, gelmek isteyen hiç kimseyi dışarıda bırakmamalıdır. Yarım bir yasa değil, tam bir yasa olmalıdır."

"ÖCALAN'IN YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ"

Yasanın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yaşam, çalışma, iletişim ve halkla buluşma koşullarını iyileştirmesi gerektiği görüşünü aktaran Bakırhan, yasayla eş zamanlı DEM Partili belediyelerdeki kayyum uygulamalarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

"BU YASA BİR KAPI ARALAYACAK"

Parti olarak sürecin önünü tıkayan değil, sürecin önünü açan rol ve misyon üstleneceklerini ifade eden Bakırhan, Kürtlerin anadil ve kültür taleplerini sokakta ve Meclis'te dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yasayla Kürtlerin, ezilenlerin bütün taleplerini karşılayamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Bu yasa bir başlangıç olacak. Bu yasa bir kapı aralayacak. Dilimiz için, kimliğimiz için, insanca yaşam için, ekonomide adalet için, gençlerimizin kendi yurtlarında aş bulmaları için bir kapı aralayacaktır. Bu yasayla birlikte ne gerilla anneleri ağlayacak ne asker anneleri ağlayacaktır. Gerilla ve asker anneleri sabah ağlayarak uyanmayacaktır. Bu yasa insanların sabah ağlayarak uyanmadıkları bir kapıyı aralayacaktır. Onun için bu yasa her şey değil ama çok önemli bir aşamadır."

"PROVOKASYONLARA ASLA PRİM VERMEYECEĞİZ"

Bu süreci büyük bir sağduyu ve suhuletle yöneteceklerini ifade eden Bakırhan sözlerini şöyle noktaladı:

"Acıları yeniden depreştirecek değil, acıların yeniden yaşanmaması için mücadele edeceğiz. Amed’in onuruyla Edirne’nin onurunu ve gururunu birlikte savunacağız. 'Siirt’in acısı da Trabzon’un acısı da değerlidir' deyip ikisine de saygı duyacağız. Bu süreçte kimse kaybetmiyor. Kürtler hiç kaybetmiyor. Yazılıyor, çiziliyor, 'Ne elde ettiniz' diye? Ne mi elde ettik? Meclis'in üçüncü partisi olduk. Ne mi elde ettik? Mersin’de bir ara dili yasaklı olan Kürtler Kent Uzlaşısı ile birlikte Mersin Belediyesi'ni kazandı. Akdeniz Belediyesi'nde iktidar oldu. Birçok sivil toplum örgütünde kendi kimliğimizle yer alıyoruz. En önemlisi iki yıldır çocuklarımızın cenazesi gelmiyor. Bu topraklarda kan akmıyor. Kimse muzafferlik havasına kapılmasın. Ne Türk kaybetti ne Kürt kaybetti, 86 milyon kazandı. Barış kazandı ve barış muzaffer oldu. Mücadele yeni başlıyor.

Bizi bugünlere getiren, bizi o parlamentoya gönderen, Hoşyarları ve Nuriyeleri belediye eş başkanı yapan sizler emin olun ne kandırılır, ne yenilir, ne hakkından, hukukundan, kimliğinden ve dilinden vazgeçer. Ama bu süreci istemeyenler de var. Kandan beslenenler de var. Üç beş oy uğruna 'Türk ve Kürt gençleri kavga etsin, yaşamını yitirsin' diyenler var. Onlara vereceğimiz cevap öfke değil, sükunetimiz olacak, tereddüt değil kararlılığımız olacak. Provokasyonlara asla prim vermeyeceğiz.

Bu kez onurlu bir barışın olması için el birliğiyle omuz omuza vererek, bu topraklarda hem barışı, hem ekonomide adaleti hem de her kimliğin, dilin ve inancın özgürce yaşadığı bir Türkiye’yi mutlaka yaratacağız. Bu yasa olur mu, bu yasadan ne kazandık demeyin. Kürdü inkar eden, Kürt yoktur diyen zihniyet Kürtle masaya oturmuştur, bundan daha büyük kazanç olabilir mi? Masa kurulsa dahi masadan demokratik haklarımızla kalkabilmek için daha güçlü mücadele etmemiz gerekiyor." (ANKA)