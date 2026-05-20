Bakanlara 'susun' talimatından sonra AKP grubunda gazetecilere çekim yasağı geldi

AKP Grup Başkanlığı, haftalık grup toplantıları öncesinde Meclis koridorlarında ve grup toplantısının yapılacağı salonda Bakanların gazetecilerin sorularına yanıt vermemesi, ajanslara beyanat geçmemesi ve röportaj taleplerini geri çevirmesi hakkında bir talimat göndermişti.

Gönderilen yazıda gündemdeki tüm değerlendirmeler ile gerekli bilgilendirmelerin Erdoğan tarafından yapılacağı hatırlatılmıştı.

BİR YASAKTA GAZETECİLERE GELDİ: ÇEKMEYİN!

Notbir'de yer alan habere göre bakanlara verilen bu 'susun talimatının' ardından bir yasak da gazetecilere geldi. Bugün yapılan grup toplantısından önce basın mensuplarına toplantı salonunda çekim yapmamaları iletildi.

SOYLU'NUN MUHABİRE MÜDAHALESİNDEN SONRA GELİŞTİ

Uzun zamandan beridir devam eden bu çekimlerde gündemdeki konulara bakanlar tarafından yapılan sıcak açıklamalar damgasını vuruyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Gülistan Doku soruşturması hakkında dönemin İçişleri Bakanı, şu anda İstanbul vekili olan Süleyman Soylu'nun basın mensubuna müdahalesi gündeme bomba gibi düşmüştü.