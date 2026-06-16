Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu raportörüne tepki: Marjinal örgütlerle biliniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerine Kabine Toplantısı sonrası yanıt verdi. Söz konusu raporun bağlayıcı olmadığını belirten Gürlek, eleştirilerin siyasi ve ideolojik bir yaklaşımla hazırlandığını savundu. Gürlek, görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirdiklerini ifade ederek, “ Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor.” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi ile İmralı Süreci'nin birbirinden bağımsız yürütüldüğünü söyledi. Gürlek, “Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında Saray'da yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, infaz düzenlemesi, 12. Yargı Paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SSÇ'LER İÇİN DÜZENLEME

İnfaz düzenlemesine yönelik bir çalışma olup olmadığı sorulan Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklarla ilgili bazı değerlendirme ve önerilerin TBMM'ye iletildiğini belirtti.

Gürlek, “Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor.” diye konuştu.

Yargı Paketi’nde İmralı Süreci'ne ilişkin bir düzenleme olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Gürlek, Meclis’te hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Gürlek, “Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.

AP RAPORTÖRÜNE TEPKİ

Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmeleri de Gürlek’e soruldu. Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcı olmadığını belirtti.

Görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirdiklerini söyleyen Gürlek, “Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı.” dedi.

O RAPORTÖR NE DEMİŞTİ?

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 'Gölge raportörü' olduğu söylenen Vladimir Prebilic şu ifadeleri kullanmıştı: