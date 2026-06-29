Bakan Çiftçi'den kaymakamlara sosyal medya uyarısı: Şov amaçlı kullanmamak lazım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaymakamlara sosyal medya kullanımı hakkında uyarıda bulunarak "Sosyal medyayı şov amaçlı kullanmamak lazım." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış programında konuştu.

Yıllar önce aynı heyecanla başladığı bu kutlu mesleğe bugün adım atan genç kaymakam adaylarıyla bir araya geldiklerini belirten Çiftçi şu sözleri sarf etti:

"111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış programında; yıllar önce aynı heyecanla başladığım bu kutlu mesleğe bugün adım atan genç kaymakam adaylarımızla bir araya geldik. Kaymakamlık; makamdan önce mesuliyeti, yetkiden önce hizmeti esas almaktır.

Vatandaşın derdini dinlemek, çaresiz kaldığı anda devletimizin şefkatini ve gücünü yanında hissettirmektir. Kaymakam adaylarımızın; meslek hayatları boyunca kendilerini geliştiren, devlet vakarını koruyan, kapısını ve gönlünü milletimize daima açık tutan idareciler olacaklarına inanıyorum.

111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu’nun hayırlı olmasını diliyor; her bir kardeşimize başarılar temenni ediyorum. Rabbim milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı ve görev yaptıkları yerlerde güzel izler bırakmayı nasip eylesin."

'SOSYAL MEDYAYI ŞOV AMAÇLI KULLANMAYIN' UYARISI

Burada yaptığı konuşmada kaymakamlara sosyal medya kullanımı üzerinden de bir uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım." diyerek şunları söyledi:

"Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Artık bundan kaçınma imkânımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var."