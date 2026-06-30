Bakan Çiftçi Şara ile Suriye'de bir araya geldi

Çeşitli temaslarda bulunmak için Suriye'ye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara ile bir araya geldi. Çiftçi'ye bu ziyarette Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti.

BAKAN ÇİFTÇİ SURİYE'DE ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmeye, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile geçici Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Taraflar ayrıca, ortak güvenlik tehditleriyle mücadelede tecrübe paylaşımı ve koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam temasları kapsamında daha önce Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile de bir araya gelmişti. (AA)