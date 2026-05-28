Bayram nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel telefonda görüştü. Görüşmenin detaylarını anlatan Özel, Bahçeli'nin "Hiç durmuyorsun, çok ıslandın. Sağlığına dikkat et" dediğini aktardı.

Bahçeli'den Özgür Özel'e dikkat çeken telefon: Çok ıslandın, sağlığına dikkat et

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili tepki çeken bir karara imza attı.

Mahkeme, kurultayın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptaline hükmederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbir kararı kapsamında yeniden partinin başına geçmesine karar verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak Kurban Bayramı’nı kutlayan ilk siyasi liderlerden biri oldu.

Özgür Özel, gazeteci Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Süreç boyunca farklı siyasi partilerden destek telefonları aldığını belirten Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Özel, siyasi liderlerin dayanışma mesajlarının kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, “Birçok genel başkan arayarak destek verdi. Bu yaklaşım gerçekten çok kıymetli” dedi.

'SAĞLIĞINA DİKKAT ET'

Özgür Özel, Bahçeli’nin telefon görüşmesine ilişkin, şunları söyledi:

"Büyük bir dayanışma gösteriyor siyasi partiler, çok sayıda lider aradı. Devlet Bey dün (önceki) geceden başladı ama hemen hemen bütün genel başkanlar arıyorlar, destek veriyorlar. Bu çok çok kıymetli.

Devlet Bey, 'Özgür Bey, genel başkanım' dedi. Ondan sonra yine hiç durmuyorsun dedi. Çok ıslandın. Önce dedi ki bugün önce İzmir’i sonra Manisa’yı takip ettim dedi. Hiç durmuyorsun dedi. Geçen günde çok ıslandın dedi. Sağlığınıza dikkat edin dedi. Böyle iyi niyetli şeyler. Bayram tebriği dışında herhangi bir şey söylemedi. Gayet nazik bir telefondu."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
