Bahçeli 'Yanınızdayız' demişti: Mülakat önergesi AKP-MHP oyları ile reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da, Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçilmeden önce siyasi partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti Grubu, mülakat mağduru öğretmenler, atama bekleyen öğretmenler, engelli öğretmenler ve özel sektör öğretmenlerinin çalışma koşulları ile eğitim kurumlarında yaşandığı belirtilen mobbing vakalarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, eğitim alanında çok sayıda sorunun bulunduğunu belirterek, atama bekleyen öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Türkoğlu, TBMM Çankaya Kapısı önünde taleplerini duyurmaya çalışan özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlere yönelik müdahaleleri de eleştirerek, öğretmenlerin hak arama mücadelesinin engellendiğini savundu.

Mülakat sürecinde mağduriyet yaşandığını öne süren Türkoğlu, "Kaç gündür Ankara'nın göbeğinde yaşanan mülakat mağduru öğretmenler sayıları bin 611 kişi defaatle söyledik, Allah da biliyor, kul da biliyor, Milli Eğitim Bakanlığı da biliyor, mahkemeler de biliyor, haklarını gaspettiniz. Niye vermiyorsunuz? Neden vermiyorsunuz ya? Apaçık hukuksuzluk yapıyorsunuz" dedi.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşullarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, öğretmenlerin düşük ücretlerle çalıştırıldığını ileri sürerek, yaşanan sorunların araştırılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti’nin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergesi, yapılan oylamada AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

BAHÇELİ "YANINDAYIZ" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin gözaltına alınan öğretmenlere dair sorusunu, "Onların da yanındayız" diyerek yanıt vermişti.

(ANKA)