Bahçeli bu sefer hem atanmışı hem seçilmişi eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Toplantısı'nda yaşanan gerilimin ardından dikkat çeken bir röportaj verdi. Bahçeli, mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'na 'feragat' etmesi gerektiğini söylese de kısa süre sonra onu 'genel başkan' olarak nitelemişti. Bahçeli bir kez daha CHP'nin içinde bulunduğu sürece ilişkin görüşlerini belirtti. Fakat Bahçeli bu kez hem CHP lideri Özgür Özel'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı anda eleştirdi.

Bahçeli, iktidar medyası ve AKP'nin sık sık dile getirdiği 'CHP içi sorun' söylemini de eleştirdi.

Bahçeli, "Unutulmamalıdır ki CHP’nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur." dedi.

HEM SEÇİLMİŞİ HEM ATANMIŞI ELEŞTİRDİ

Bahçeli'nin Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"CHP hakkında mutlak butlan kararı verildiği andan itibaren tarihi bir sorumluluk ile sağduyu ve itidal çerçevesinde hareket edilmesi konusunda açıklamalarda bulunduk. Fakat bu meselenin akla, mantığa ve hukuka uygun bir biçimde çözüme ulaştırılmaktan ziyade parti içindeki bölünmeyi her geçen gün daha da derinleştirdiği görülmektedir. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP’nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslup ile sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir Ancak aksi karar çıkıncaya kadar mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla ilgili mahkemeler yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP’nin Genel Başkanı’nın Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki CHP’nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Toplumsal huzuru bozan, siyasal istikrarı tehlikeye atan, hukuka güveni sorgulayan bu tavır sürdürülebilir değildir. Bunun için devlet ve milleti ilgilendiren her konu gerçekliğin ve sağduyunun zemininde tartışılmalı, istikrar ön planda tutulmalıdır. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu’na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır."

ÖZEL DÜN MHP'NİN TUTUMUNA DEĞİNMİŞTİ

CHP Lideri Özgür Özel, dün Halk TV'de MHP'inn mutlak butlana karşı açıklamalar yapıp ardından söylem değiştirmesine ilişkin şunları ifade etmişti: