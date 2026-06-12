Bahçeli bu sefer hem atanmışı hem seçilmişi eleştirdi
MHP Lideri Bahçeli, CHP’deki mutlak butlan tartışmasına ilişkin CHP Lideri Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu aynı anda eleştirdi. Bahçeli, krizin “devlet ve milletin de sorunu” olduğunu söyleyip iktidarın 'CHP içi tartışma' söylemini reddetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Toplantısı'nda yaşanan gerilimin ardından dikkat çeken bir röportaj verdi. Bahçeli, mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'na 'feragat' etmesi gerektiğini söylese de kısa süre sonra onu 'genel başkan' olarak nitelemişti. Bahçeli bir kez daha CHP'nin içinde bulunduğu sürece ilişkin görüşlerini belirtti. Fakat Bahçeli bu kez hem CHP lideri Özgür Özel'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı anda eleştirdi.
Bahçeli, iktidar medyası ve AKP'nin sık sık dile getirdiği 'CHP içi sorun' söylemini de eleştirdi.
Bahçeli, "Unutulmamalıdır ki CHP’nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur." dedi.
HEM SEÇİLMİŞİ HEM ATANMIŞI ELEŞTİRDİ
Bahçeli'nin Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"CHP hakkında mutlak butlan kararı verildiği andan itibaren tarihi bir sorumluluk ile sağduyu ve itidal çerçevesinde hareket edilmesi konusunda açıklamalarda bulunduk. Fakat bu meselenin akla, mantığa ve hukuka uygun bir biçimde çözüme ulaştırılmaktan ziyade parti içindeki bölünmeyi her geçen gün daha da derinleştirdiği görülmektedir.
Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP’nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslup ile sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir
Ancak aksi karar çıkıncaya kadar mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır.
Dolayısıyla ilgili mahkemeler yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP’nin Genel Başkanı’nın Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır.
Unutulmamalıdır ki CHP’nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Toplumsal huzuru bozan, siyasal istikrarı tehlikeye atan, hukuka güveni sorgulayan bu tavır sürdürülebilir değildir. Bunun için devlet ve milleti ilgilendiren her konu gerçekliğin ve sağduyunun zemininde tartışılmalı, istikrar ön planda tutulmalıdır.
Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu’na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır."
ÖZEL DÜN MHP'NİN TUTUMUNA DEĞİNMİŞTİ
CHP Lideri Özgür Özel, dün Halk TV'de MHP'inn mutlak butlana karşı açıklamalar yapıp ardından söylem değiştirmesine ilişkin şunları ifade etmişti:
" MHP doğru ve kıymetli bir tutum almıştı. Hatta bir tweet atmıştı Fethi Bey seçim ve hukuk işlerinden sorumlu. Sonra o tweet’i sildiler, sonra da aldıkları tutumun çok dışında başka bir şey oldu. Orada anladım ki ben orada başka bir kurgu oldu Cumhur İttifakı’nın bu meseleyle pozisyonlanmasında MHP’nin yaptığı tutumda hani insani-vicdani-hukuki ve demokratik bir tutumdan Cumhur İttifakı’nın pozisyonu icabı bir tutuma geçildi. Hani onu şahıs olarak değil kurumsal olarak da. O bana hani bana nasıl söyleyeyim öbür türlüsü önemli. Cumhur İttifakı’ndalar, her şeyi yapıyorlar ama AK Parti yargı kolları bir iş yaptı, MHP yanlışa yanlış demeyi bilmişken o pozisyonun geri alınması demokratik açıdan üzüntü verici oldu. Ama yapacak bir şey yok yani. Oyunu sert oynayanlarla, oyunu çok doğru, dürüst ve ilkesel bir yerden oynayanların mücadelesi bu.”"