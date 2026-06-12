AYM '128 milyar dolar nerede?' sorusunu 'kişilik haklarına saldırı' saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin seçim kampanyasında kullandığı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik "128 milyar dolar nerede?" ifadelerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Alt mahkemenin CHP'ye 40 bin lira manevi tazminat ödenmesi yönündeki kararı AYM tarafından onandı.

ALBAYRAK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

2020 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin de arasında olduğu bazı kişiler, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ekonomi piyasalarına müdahale etmek amacıyla Türkiye'nin 128 milyar dolarlık rezervini buharlaştırdığını söylemiş, konuyla ilgili partinin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmıştı. Bunun üzerine Albayrak, söz konusu söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, "kişilik haklarına saldırı" yapıldığını ileri sürerek manevi tazminat davası açtı.

MAHKEME CHP'YE 40 BİN LİRA TAZMİNAT CEZASI VERMİŞTİ

Davaya bakan İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek CHP'nin Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. İstinaf başvurusu da reddedilen CHP, "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla AYM'ye başvurdu.

AYM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ OLMADIĞINA HÜKMETTİ

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilemez olduğuna, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ise ihlal edilmediğine karar verdi. Böylece alt mahkemenin CHP'ye verdiği tazminat cezası AYM tarafından onaylanmış oldu.

(AA)