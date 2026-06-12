Aydınlı esnaftan valiye sitem: 25 yılda sadece bir kez ziyarete geldiler

Aydın'ın yeni valisi Osman Varol, İncirliova'da gerçekleştirdiği ilk esnaf ziyaretinde esnafın sitemiyle karşılaştı.

Vali Varol ile sohbeti sırasında yerel yöneticilere yönelik bir sitemde bulunan esnaf, "Burada şikayet olarak söylemiyorum. Aynı şeyi biz kaymakamımızdan da bekliyoruz. 25 yıllık esnaflık hayatımda bizi sadece bir defa kaymakam ziyaret etti." ifadesini kullandı.

ESNAF ZİYARETİNDE VALİYE SİTEM

Esnafın sitemi üzerine araya giren Vali Varol, mülki idare amirlerinin yoğun mesaisine dikkati çekerek Kaymakam Abay'ı savundu. Varol, esnafa, "Kaymakam gelmiştir, size denk gelmemiştir. Mesela ben burada geziyorum ya, bak karşı esnafa uğrayamadım. O da gelmiştir. Bundan sonra da daha iyi olur" sözleriyle karşılık verdi.

Sözlerine devam eden esnaf, benzer bir beklentinin belediye ve esnaf odası içinde geçerli olduğunu vurgulayarak, "Seçim önü kimseyi görmek istemiyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi.

Vali Osman Varol ise devletin her zaman halkın yanında olduğunu belirterek, "Bizim seçimle işimiz yok zaten. Biz geliriz, merak etmeyin siz. Mesaj alındı. Teşekkür ediyoruz, biz de bekleriz sizi." ifadesini kullandı.

​Ziyaret sırasında 25 yıllık bir esnaf ise Vali Varol’un halkla iç içe olan yönetim tarzını takdir ederek, kendisini Recep Yazıcıoğlu’na benzetti.

Vali Varol’u sosyal medyadan da yakından takip ettiğini belirten esnaf, birebir iletişimin önemine dikkati çekti. (ANKA)