Avrupa Konseyi'nden Sinem Dedetaş tepkisi: Oyların hiçe sayıldığına tanıklık edilmektedir

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK), Üsküdar Belediye Başkanı ve Kongre Başkan Yardımcısı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kongre'nin Türkiye raportörleri Marc Cools ve Bryony Rudkin imzasıyla yayımlanan açıklamada, gözaltı sürecinin Türkiye'de muhalefet partilerine mensup yerel yöneticileri hedef alan sistematik baskı dalgasının bir parçası olduğu ifade edildi.

"SEÇMEN İRADESİ HİÇE SAYILIYOR"

46 üye ülkedeki yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden Kongre adına yapılan açıklamada, Dedetaş'ın yolsuzluk suçlamaları kapsamında gözaltına alınmasının "derinden kınandığı" belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu gelişme, CHP'li belediye başkanlarını ve yerel yöneticileri hedef alan kesintisiz gözaltı uygulamalarının yeni bir halkasıdır. Muhalefet partilerinden seçilmiş temsilcilerin sistematik biçimde tutuklanmasından büyük bir endişe duyuyoruz. Seçmen iradesine saygı gösterilmesi demokrasinin temel şartıdır. Ancak 2024 yerel seçimlerinden bu yana birçok Türk vatandaşı sandığa yansıyan oylarının hiçe sayıldığına tanıklık etmektedir."

TÜRKİYE'YE DİYALOG ÇAĞRISI

Açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak demokratik ilkelere, hukukun üstünlüğüne ve temel haklara saygı gösterme yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

“Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak demokratik ilkelere, hukukun üstünlüğüne ve muhalefetin hakları başta olmak üzere temel insan haklarına saygı göstermekle yükümlüdür. Muhalif seslerin varlığı ve işlevi, sağlıklı işleyen bir demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Türk makamlarını üstlendikleri bu taahhütleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye ve bu doğrultuda Kongre ile anlamlı bir siyasi diyalog süreci başlatmaya davet ediyoruz.”