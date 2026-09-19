Atatürk'ü bile gördü! CHP'nin en yaşlı üyesi istifa etti rozeti Özgür Özel taktı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'da emeklilerle bir araya geldi. Özgür Özel, CHP'nin Türkiye genelinde en yaşlı üyesinin butlan kararına isyan edip istifa ettiğini açıkladı. Özel, emekli buluşmasına katılan 103 yaşındaki Abdullah amcanın 1937'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile de görüştüğünü aktardı. Özel şöyle konuştu:

"Atatürk'le 37'de görüşmüş. 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş. 2026 yılında diyor, 80 yıl sonra partiye yapılan bu kötülükten sonra istifa ettim, YENİ Parti'ye geçtim diyor."

Özgür Özel, Yalova'da 103 yaşındaki vatandaşa kendi rozetini taktı!



"Partimizin en yaşlı üyesi, CHP'de 80 yıl kayıtlı kalıp butlan kötülüğünden sonra YENİ Parti'ye geçen üyemize kendi rozetimi hediye ediyorum" pic.twitter.com/PBMBVyEU2R — Halk TV (@halktvcomtr) September 19, 2026

Özel, 1946'dan bu yana CHP üyesi olup 2026'da istifa eden Abdurahman Abdurrahman YENİ Parti'ye geçtiğini açıkladı. Özel, kendi rozetini Abdurrahman amcaya taktı.

Özel şunları ifade etti:

"Türkiye çapında, Türkiye çapında partimizin en yaşlı üyesi, partimize Cumhuriyet Halk Partisi'nde 80 yıl kayıtlı kalıp partimize yapılan butlan kötülüğüyle birlikte kendisi istifa edip Yeni Parti'ye geçen üyemize kabul buyurursa kendi rozetimi hediye ediyorum."





