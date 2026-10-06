Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Cemil Tugay'a sert yanıt: Üyeliğinden ayrılmıştı!

CHP'den istifa ettikten sonra AKP'ye geçeceği iddialarıyla gündemden hiç düşmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğini sonlandırmıştı. Tugay, bir de üstüne konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kimse benden Atatürk'e duyduğum sevgi ve saygıyı silemez ve hiç kimse benden böyle bir şey istemedi.” ifadelerini kullanmıştı.

Gözler AKP'nin sosyal medya hesabından İzmir Marşı eşliğinde yapılan ve yarını (7 Ekim) işaret eden paylaşıma çevrildi. Böylelikle kamuoyunda Tugay'ın AKP'ye katılacağı iddiaları güçlendi. Cemil Tugay cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karşıyaka Şubesi bugün saat 19'da Alsancak'ta düzenlenen buluşmada bir basın açıklaması yaparak Tugay’ın ifadelerine sert yanıt verdi.

"ADD'NİN TARİHİNİ, MÜCADELESİNİ DAHA YAKINDAN TANIMIŞ OLMASINI BEKLERDİK"

ADD Karşıyaka Şube Başkanı Ufuk Yıldırım yaptığı basın açıklamasında, bir dönem derneğe üye olmuş bir kişinin ADD'nin tarihini, mücadelesini ve taşıdığı sorumluluğu daha yakından tanımış olmasını beklediklerini belirterek, "Atatürk'ün adını ve değerlerini temsil etmek istemeyenler önce bulundukları makamların sorumluluğunu düşünmelidir." dedi.

"ATATÜRK'ÜN ADINI VE DEĞERLERİNİ TEMSİL ETMEK İSTEMEYENLER ÖNCE BULUNDUKLARI MAKAMLARIN SORUMLULUĞUNU DÜŞÜNMELİDİR"

ADD Karşıyaka Şube Başkanı Ufuk Yıldırım yaptığı basın açıklamasında, Tugay'ın ayrılık kararına ve derneğe yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi. Konuşmasında siyasi gelişmelere ve makam sorumluluğuna dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

“Bir dönem derneğimize üye olmuş bir kişinin ADD'nin tarihini, mücadelesini ya da taşıdığı sorumluluğu daha yakından tanımış olmasını beklerdik. Derneğimizi küçülten bu sözler yalnızca kurumumuza değil, bu kurumun emeğine, üyelerine ve kurucularına yöneliktir.

Biliyoruz ki Atatürkçü kelimesi bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bırakın rahatsız olsunlar. Biz bu isme, bu düşünceye, bu yaşam felsefesine layık olmak için buradayız. Ne bir makam, ne bir koltuk, ne bir rozet için. Bu yolda bugüne kadar bir bedel ödendiyse gerektiğinde bir bedel daha ödemeye hazırız”

“Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte bağımsızlığı ve Cumhuriyet'i kurmuştur. Cumhuriyet'in makamlarında bulunup onun kurucusundan rahatsızlık duymak kabul edilemez bir çelişkidir. Atatürk'ün adını ve değerlerini temsil etmek istemeyenler önce bulundukları makamların sorumluluğunu düşünmelidir.

“Karşıyaka şubemizi üç dönemdir, yaklaşık altı buçuk yıldır yönetiyoruz. Bu süre boyunca Sayın Tugay tarafından yönetimimize veya genel merkezimize iletilmiş tek bir sorun ya da şikâyet olmamıştır. Bugün yönetimle anlaşamadım denilmesi kamuoyunda şu soruyu doğuruyor: Bu anlaşmazlık, ülke gündemini meşgul eden siyasi gelişmelerden önce neden dile getirilmedi? Biz bu soruyu sormuyoruz. Kamuoyu soruyor. Yanıt vermek de bize değil, bu kararı verenlere düşüyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında örgütlü mücadelesini sürdüren, İzmir'de otuz, Türkiye genelinde üç yüz elli yedi şubesi, elli üç temsilciliği olan, doksan binin üzerinde üyesi olan bir Cumhuriyet kurumudur.

Siyasi partilerin değil, Cumhuriyet'in ve bu ülkenin yanındadır. Mücadelemiz Karşıyaka'yla sınırlı değildir. İzmir'de ve Türkiye'nin dört bir yanındadır. Açıkça yeniliyoruz. Üyeliğimiz gönül işidir, yürek işidir. Bu sorumluluğu yüreğinde taşıyamayanların derneğimizden ayrılırken onu küçültmeye kalkmasını kabul edemeyiz. Atatürk'ün adını yalnızca söylemde kullananlardan değil, düşüncesini eylemleriyle yaşatanları Atatürkçü Düşünce Derneği çatısı altında örgütlenmeye çağırıyoruz. Derneğimize üye olmak, ülkenin geleceğine karşı sorumluluk almak, bilgi, emek ortaya koymak, yürek ister.”