Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden ayrılmıştı: Cemil Tugay'dan ilk açıklama geldi!

CHP'den istifa ettikten sonra AKP'ye geçeceği iddialarıyla da gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karşıyaka Şubesi'ndeki üyeliğini sonlandırdı. Kararın ardından sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine sessizliğini bozan Tugay neden ayrıldığıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Açıklamasında dernek faaliyetlerine katılamadığını yazan Tugay, ayrılık kararının e-Devlet üzerinden yapıldığını fark edince işlemi tamamladığını ve Atatürk sevgisinin dernek üyeliğiyle ölçülemeyeceğini söyledi ve "Kimse benden Atatürk'e duyduğum sevgi ve saygıyı silemez ve hiç kimse benden böyle bir şey istemedi.” ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE BENDEN BÖYLE BİR ŞEY İSTEMEDİ"

İstifasının ardından Instagram hesabında kendisine eleştiri yönelten ve "Demek ki hiçbir zaman Atatürk'çü olmadınız, hepsi oyunmuş. Demek ki malum parti şartı Atamızı silmeniz. Yazıklar olsun." diyen bir kullanıcının yorumuna yanıt veren Tugay, Atatürk sevgisine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

Yorumunda "Kimse benden Atatürk'e duyduğum sevgi ve saygıyı silemez ve hiçkimse benden böyle bir şey istemedi. Nasıl yanlış düşünceler içindesiniz böyle? Üyeliğinden ayrıldığım Karşıyaka'da bir dernek sadece. Faaliyetlerine katılamadığım ve yönetimi ile anlaşamadığım için ayrıldım. Uzun zamandır ayrılmayı düşünürken, e-devlet üzerinden yapılabildiğini fark edince dün yaptım bunu." ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE MİLYONLARCA ATATÜRK SEVDALISI VAR"

Açıklamalarının devamında dernek üyeliği ile Atatürk sevgisinin eş tutulamayacağını yazan Cemil Tugay, "İzmir'de 4.5 milyon insan var, yine milyonlarcası Atatürk sevgisiyle yaşıyor. Peki kaç tanesi bu derneğe üye? Onlar da mı suçlanmalı o zaman? Defalarca söylediğim şeyi tekrar edeceğim; Benim görevim bu şehrin belediye hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak. İzmir'in sorunlarını çözemememiz şehrimize ve insanlarımıza yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Ben de bu kötülüğü yapmayacağım İzmir'e." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞ, BEŞTEPE'DE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Haziran ayında CHP’den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyuran Cemil Tugay’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de dikkat çeken bir görüşme gerçekleştiren Tugay, AKP'ye geçeceği iddialarına yönelik 13 Ağustos’ta yaptığı son açıklamada "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok" demişti.