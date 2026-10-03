Ataşehir operasyonuna YENİ Parti’den sert tepki

Ataşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Güneş ile 12 kişinin gözaltına alınmasına YENİ Parti’den peş peşe tepki geldi. Parti yöneticileri, operasyonun belediye yönetimini değiştirmeye dönük siyasi bir hamle olduğunu savundu.

“HALKIN İRADESİNE KARŞI SİVİL DARBE”

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, operasyona sert sözlerle tepki gösterdi:

"Ataşehir’de halkın iradesine karşı açık bir sivil darbe yapılıyor! "İstifa etmeyeceğim, halkın iradesini koruyacağım" diyen Belediye Başkanvekili Murat Güneş sırf belediye yönetimi AKP'ye geçsin diye uydurma bir operasyonla gözaltına alındı. Meclis üyelerini transfer etmek için kurulan baskıların ardından AKP artık niyetini gizleme gereği bile duymadan yargıyı bir siyasi aparat olarak kullanıyor. Asrın vurgunu ile milletin parasını gasp edenler, milletin oyunu da gasp etmekten çekinmiyor. Fatma Betül Sayan Kaya için kılını kıpırdatmayan güdümlü yargı; iş muhalif bir belediyeye çökmeye gelince anında harekete geçti. Adalet teraziniz batsın!"

“ATAŞEHİR’E ÇÖKME OPERASYONUNUN SON HALKASI”

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sürecin Ataşehir Belediyesi’ne yönelik siyasi bir müdahale olduğunu öne sürdü:

"Bu sabah Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş ve iki belediye meclis üyesi gözaltına alındı.. Bu süreç, Ataşehir Belediyesi’ne çökme operasyonunun son halkasıdır. Anlatalım: 31 Mart 2024 seçimlerinde Onursal Adıgüzel % 56 oranında oy alarak seçilirken, AKP % 35’te kaldı. Yani % 21 fark yedi. Belediye meclisi ise 26 CHP, 10 AKP, 2 MHP olarak şekillendi. Sonra Nisan 2026’da Onursal Adıgüzel’i tutukladılar. Ardından yapılan seçimi 22 oyla Murat Güneş kazandı. Demek ki bu yöntem Ataşehir’e çökmek için yetmiyordu. Sonra devreye bilindik işler girdi, 6 meclis üyesini transfer ettiler. Böylece sayılar 19 CHP, 16 AKP, 2 MHP oldu. Ardından belediye başkan vekiline yönelik tehditler devreye girdi. Tüm bu tehditlere rağmen, Murat Güneş, 2 gün evvel aşağıdaki açıklamayı yaptı. Bu sabah Murat Güneş ve iki meclis üyesi gözaltına alındı. Böylece Belediyeye çökme operasyonunun son halkası da tamamlanmış oldu. Tıpkı Üsküdar’da, Adalar’da olduğu gibi, aynı ahlaksızlık, hukuk tanımazlıkla.. Sizi ve yöntemlerinizi biliyoruz. Zulümle abâd olunmaz. Er geç bunu öğreneceksiniz!"

“MİLLÎ İRADEYİ HEDEF ALAN MÜDAHALE”

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün de gözaltıların belediye koltuğu hesabıyla sınırlı olmadığını belirtti:

"Önceki gün Mersin Büyükşehir, Mezitli, Yenişehir… Dün Eyüpsultan… Bugün Ataşehir… Baskı ve şantaj iddiaları, transferler, tutuklamalar, gözaltılar, görevden almalar… Her hamle aynı siyasi hesabın parçası. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı, altı meclis üyesi AKP’ye geçirildi, Ataşehir’de meclis dengesi 18-18 hâline getirildi. Şimdi başkan vekili ve iki belediye meclis üyesi gözaltında. Bu sadece belediye koltuğu hesabından ibaret değil; millî iradeyi, millet egemenliğini hedef alan bir siyasi müdahaledir. Ataşehir’in geleceğine de İstanbul’un yönetimine de millet karar verir. Halkın iradesine saygı yok, hukuka saygı yok, demokrasiye saygı yok."

“MİLLET SABIRLA SANDIĞI BEKLİYOR”

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise iktidarın seçilmiş belediye yöneticilerini hedef aldığını savundu:

"Türkiye bu sabah da koltuk hırsıyla uyuyamamış bir iktidarın, yine seçilmiş belediyelere ve belediye yöneticilerine yönelik operasyonlarıyla uyandı… Böyle ülke mi yönetilir? Seçilmiş Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasının ardından, belediye meclisinde başkan vekili seçilen Murat Güneş de bu sabah gözaltına alındı. Vatandaşın hiçbir sorununu çözülmüyor, üstüne üstlük bir de asrın vurgunuyla soyuluyor. Yetmiyormuş gibi, her gün seçtikleri belediye başkanlarını hedefe koyuyorsunuz. Halkın üç kuruşuna göz dikenler, malı hamuduyla götürenler ifade bile vermiyor. AK Partiliysen korunuyorsun, muhalefetsen cezaevine atılıyorsun. Bu ülkeyi koltuk uğruna batırıyorsunuz. Millet, sizin bu demokrasi dışı müdahalelerinizi unutacak mı zannediyorsunuz? Sabırla sandığı bekliyor!"