Atanmış yönetimin görevden aldığı CHP Adana İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e destek

Atanmış CHP yönetimi tarafından Adana İl Başkanlığı görevinden alınan Anıl Tanburoğlu, il binası önünde partililere seslendi. Tanburoğlu, "Bunun burada bir son değil, bir ilk adım olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu butlanla yapamayız. Bunu Özgür Özel'in yolunda yaparız" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ' MESAJI

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Adana İl Başkanlığı görevinden alınan Anıl Tanburoğlu, İl Başkanlığı binası önünde partililerle bir araya geldi. Tanburoğlu, burada yaptığı konuşmada görevden alınmasına rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

"BUNUN BURADA BİR SON DEĞİL, BİR İLK ADIM OLDUĞUNU HEPİNİZ BİLİYORSUNUZ"

Tanburoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli dostlarım; il başkanı olarak ben görevden alındım, evet. Ama burada, yanımda, arkamda, sağımda, solumda, önümde bu yola beraber çıktığım ve ortaya koymuş olduğumuz örgüt iradesiyle Özgür Özel’in arkasından gitmeye karar verdiği için görevden alınmış il yönetimimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Her birisi bu yolda bize yoldaş olacak. Bu yolu birazdan beraber yürümeye başlayıp eninde sonunda milletin bizden beklediği o yolu açacağız. O yolu beraber yürüyeceğiz."

ADANA'DA YAŞANANLARI HATIRLATTI

Tanburoğlu, Adana'da yaşananları hatırlatarak şunları söyledi:

"Adana'da belediye başkanlarımız görevden alındı. Zeydan Karalar görevden alındı. Bu örgüt 212 gün boyunca direndi. Görevden alınan belediye başkanlarımızın yerine, hepsine çok teşekkür ediyorum, bütün meclis üyelerimiz firesiz oy verdi; başkan vekillerini seçtirdi. Yetmedi. Milletin iradesine ket vurmaya çalıştıktan sonra bir de örgüt iradesine sıra geldi. Ama bu örgüt iradesine nasıl ket vuracaksınız? Bizim yürüyüşümüzü nasıl durduracaksınız? Adanalının boyun eğmeyeceğini, Adana'nın haksızlığa karşı ses çıkaracağını, kendini atanmış olarak görenlere karşı seçilmişlerin arkasında olacağını bilmiyor musunuz? Bu yolu Adanalıların dimdik, eğilmeden yürüyeceğini bilmiyor musunuz?"

"BUNU BUTLANLA YAPAMAYIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN YOLUNDA YAPARIZ"

Tanburoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Değerli arkadaşlarım, bunun burada bir son değil, bir ilk adım olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz diyorsunuz ki bu ülkeye, bu millete, Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bu kara düzene karşı bir umut lazım. Bir yol lazım, bir iktidar alternatifi lazım. Bunu butlanla yapamayız. Bunu Özgür Özel'in yolunda yaparız. Bunu da borç biliyoruz."

(ANKA)