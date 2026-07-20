Atanmış seçilmişin sözlerini duyunca ne diyeceğini bilemedi! CHP Samsun'da gergin anlar

CHP Samsun İl Başkanlığı’na butlanın atadığı Mehmet Pank’ın devir teslim talebi parti binasında tartışmaya yol açtı. Seçilmiş başkan Mehmet Özdağ ve yönetimi binayı devretmedi.

Butlan CHP'si tarafından Samsun İl Başkanlığı’na atanan Mehmet Pank, beraberindeki eski İlkadım Belediye Meclisi Üyesi Emre Taha Özyar ile parti binasına geldi.

Pank, görevden alınan İl Başkanı Mehmet Özdağ’dan görevi devralmak istedi. Ancak devir teslim talebi, Özdağ ve parti binasındaki partililerin tepkisiyle karşılandı.

"SEÇİLEREK GELSEYDİN ÇİÇEKLE KARŞILARDIM"

Taraflar arasında başlayan tartışmada Özdağ, Pank’a, "Böyle bir şeyi istemiyoruz. Ben senle (Mehmet Pank) muhattap olmayacağım. Bu durum size de yaramaz. Sen seçilerek gelseydin başım gözüm üstüneydi. Çiçekle karşılardım. Bu şekilde olmaz" dedi.

Özdağ ayrıca, "Ben seninle muhatap olmayacağım. Burası bu insanlardan ibaret değil. Bu ilan yapıldıktan sonra size de yaramaz. Seçilmiş il başkanı benim. Eğer seçimle gelseydi çiçekle karşılardım. Böyle bir atama olamaz" ifadelerini kullandı.

Pank ise Özdağ’a, "Ben de senle muhattap olmayacağım" diye karşılık vererek devir teslimin yapılmasını istedi.

ÇAY TEKLİFİNE TEPKİ

Gerginlik sırasında Emre Taha Özyar, "Başkanım (Mehmet Özdağ) şurada bir çay içelim, konuşalım" dedi. Parti binasında bulunan bir partili ise "Parti binasını boşaltalım çayınızı dışarıda için" karşılığını verdi.

Özyar’ın, "Çay içelim, devir teslim yapalım." sözlerine de partililer, "Ne devir teslimi?" diyerek tepki gösterdi.

Tartışma sırasında tarafların sesleri yükselirken, araya giren partililer sakin olunması çağrısında bulundu. Olayda fiziki müdahale yaşanmadı.

DEVİR TESLİM GERÇEKLEŞMEDİ

CHP Samsun İl Başkanlığı binasında devir teslim yapılmadı. Mehmet Özdağ, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki partililerin saat 18.30’da Öğretmenevi karşısında Özgür Özel İletişim Ofisi’ni açacağı ve burada basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.